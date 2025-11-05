Separan a titular de Protección Civil de Sonora tras tragedia en incendio de tienda en Hermosillo

Lo separan del cargo. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la remoción del titular de Protección Civil estatal, Armando Castañeda, a raíz del trágico incendio que cobró la vida de 23 personas en Hermosillo. La decisión indica, busca garantizar imparcialidad en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado.

"He solicitado que el titular de Protección Civil se separe del cargo para evitar el riesgo de ser juez y parte", expresó Durazo en un mensaje difundido por redes sociales, al recalcar que su administración actuará: "con verdad, justicia y humanidad" ante una de las peores tragedias recientes en Sonora.

El mandatario también informó que por el incendio cuatro personas permanecen hospitalizadas, entre ellas una mujer trasladada a una clínica en Phoenix, Arizona, debido a la gravedad de sus heridas.

¿Cómo ocurrió el incendio de Hermosillo?

El siniestro se registró la tarde del 1 de noviembre de 2025 dentro de una tienda de descuentos en el centro de Hermosillo, cuando una explosión provocó un incendio que se propagó rápidamente por todo el inmueble.

De acuerdo con los reportes oficiales, 23 personas murieron y 12 resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad y una mujer embarazada. La mayoría de las víctimas perdió la vida por inhalación de humo.

Investigación y duelo en Sonora tras fatal incendio

La Fiscalía de Sonora ya concluyó el proceso de identificación de las víctimas y continúa recabando peritajes para determinar las causas del incendio. Mientras tanto, la sociedad sonorense vive días de luto y exige respuestas claras sobre las condiciones de seguridad en los centros comerciales.

¿Quién es Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil destituido?

Armando Castañeda Sánchez asumió la Coordinación Estatal de Protección Civil el 2 de octubre de 2023, tras una trayectoria de más de una década en el área municipal de Agua Prieta. Licenciado en Administración de Empresas, fue auxiliar general y luego director de Protección Civil en ese municipio hasta 2021.

Posteriormente, se integró a la administración estatal como director general del área antes de ocupar la coordinación. Castañeda sucedió a Juan Manuel González Alvarado, quien dejó el cargo para dirigir la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.