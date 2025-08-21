Precio de la gasolina hoy 21 de agosto en México: Prepárate para el fin de semana

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, miles de conductores en México se preparan para sus traslados. Este jueves 21 de agosto, el precio de los combustibles se mantienen con ligeras variaciones, por lo que anticipar la carga de gasolina puede significar un ahorro importante para tu bolsillo.

Ya sea para las actividades recreativas o para las tareas cotidianas, es fundamental estar informado. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados, basándonos en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Recuerda revisar el método de pago, el monto que te cobran en la terminal si pagas con tarjeta y llevar un registro de tus kilómetros por litro acostumbrados, para tener un mayor control en tu gasto promedio de gasolina.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 21 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.76 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.26 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 21 de agosto del 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.55 pesos

por litro: $12.55 pesos Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 21 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: $23.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.84 pesos

precio por litro: $25.84 pesos Diésel precio por litro: $25.85 pesos

¿Qué pasa con las gasolineras de CDMX? Un problema para la distribución de pipas generó desabasto en CDMX y Edomex|PEXELS.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 21 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.44 pesos

precio por litro: $23.44 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.46 pesos

precio por litro: $25.46 pesos Diésel precio por litro: $25.86 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 21 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.78 pesos

precio por litro: $23.78 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.17 pesos

precio por litro: $26.17 pesos Diésel precio por litro: $26.26 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 21 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.61 pesos

precio por litro: $23.61 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos

precio por litro: $27.06 pesos Diésel precio por litro: $25.88 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

Comparar precios es la mejor estrategia para economizar. Según los permisionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la diferencia entre la gasolinera más cara y la más barata puede ser de varios pesos por litro.

Este jueves, una de las zonas con la gasolina regular más económica se encuentra en el estado de Tamaulipas, en municipios fronterizos donde el litro ronda los $21.62 pesos. Por otro lado, la gasolina premium más costosa se reporta en Zapopan, Jalisco, con precios que pueden superar los $27.99 pesos por litro.