Activan Alerta Amber en Guanajuato: Desaparecen menores en Celaya y León; piden ayuda urgente

En medio de un clima de incertidumbre y con el tiempo en contra, la desaparición de Esmeralda Guadalupe Medina Arana, de 15 años, y Fátima Yaxyel Serrano Romero, de 17 años, provocó la activación de una Alerta Amber urgente en Guanajuato; con el pronóstico de encontrarlos a la brevedad, sus familiares piden ayuda para localizarlos.

Dos menores desaparecen en Celaya y León; temen por su vida

De los menores que están perdidos, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 19 de agosto del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Esmeralda Guadalupe Medina Arana es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son redondos y de un profundo café obscuro. Mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso de 48 kilogramos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Esmeralda Guadalupe Medina Arana de 15 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla!

Al momento de su desaparición, en el municipio de Celaya, Guanajuato, vestía pants color azul con franja blanca y naranja en los costados, playera y tenis blancos.

Fátima Yaxyel Serrano Romero es buscada con urgencia; su cabello es lacio y castaño obscuro, mientras que sus ojos son redondos y de color café obscuro. Mide aproximadamente 1.55 metros y tiene un peso de 51 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, se desconoce cuál era la vestimenta, por lo que se pide poner mucha atención en el perfil de su rostro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Fátima Yaxyel Serrano Romero de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla!

Así funciona la Alerta Amber

Las ALERTAS AMBER se activan en los casos más graves por desaparición o secuestro de menores. Su objetivo es impulsar rápidamente a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, tendrás que realizar una llamada al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.