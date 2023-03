AMLO da detalles de cómo fue el encuentro con la madre de “El Chapo”

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 14 de marzo, dio más detalles sobre cómo fue el encuentro con la mamá de Joaquín Guzmán Loera El Chapo en marzo de 2020.

AMLO reveló detalles de ese encuentro, el cual fue sumamente criticado. En ese sentido, detalló qué ocurrió ese día en la sierra de Sinaloa, estado originario del narcotraficante.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recordó en la mañanera de este martes, el saludo que sostuvo en 2020 con Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán pic.twitter.com/sTmCys2Pvo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 14, 2023

¿Cómo fue el encuentro de AMLO con la mamá de El Chapo?

López Obrador se encontraba supervisando un proyecto del camino entre Badiraguato y Guadalupe y Calvo, en la zona más alta de Sinaloa, cerca de la comunidad de Las Tunas, lugar de residencia de María Consuelo Loera Pérez, mamá de El Chapo.

AMLO detalló que en una parte del trayecto de regreso, estaba la camioneta de la mamá de El Chapo. “Entonces me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera, porque me quería entregar una carta; le digo al que iba manejando: ‘Espérate, me voy a bajar’ y me bajé, y fui a ver, porque es una señora mayor, le saludé y me dio la carta”.

El presidente recordó que la mamá de El Chapo le manifestó que sus hijas no podían visitar a su hermano en la cárcel y quería que él le ayudara.

Twitter Encuentro de AMLO con la madre de El Chapo

“Yo lo veo y sí, lo que decía en la carta era eso. La saludé y me subí a la camioneta”, dijo AMLO.

En ese sentido, AMLO detalló que la carta fue “en secreto”, por lo que la entregó a la Relación de Relaciones Exteriores (SRE), para que se la entregaran al embajador de Estados Unidos. De acuerdo con López Obrador, la autoridad estadounidense respondió que sí darían la oportunidad de que una de las hermanas de El Chapo fuera a visitarlo.

Aunado a ello, AMLO dejó en claro que el encuentro con la mamá de El Chapo fue un trámite y no se avergüenza de nada. “No establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso resisto, si no, ya me hubiesen destruido; no se puede participar en un proceso de transformación sin autoridad moral”, declaró.

Defendió, además, de cómo no iba a saludar a la mamá de El Chapo si se trataba de una señora ya grande.