Capturan a Isidro “N”, exdirigente del PRI en el Edomex

Isidro "N", exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México (Edomex), fue capturado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El político fue detenido en Toluca, cuando se encontraba en inmediaciones de una tienda de autoservicio en la colonia Nueva Santa María, este viernes 21 de noviembre de 2025.