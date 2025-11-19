PRI acusa que bloque negro es comandado por Morena y responsables deben ser castigados

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dio una fuerte declaración sobre la violencia ocurrida en la marcha de la generación Z del pasado sábado, pues acusó directamente al partido Morena de estar detrás de los disturbios.

Según el senador, el denominado "bloque negro" —grupos de encapuchados que generan destrozos— no actúa por cuenta propia, sino que es "comandado por Morena" para desvirtuar la protesta legítima.

El senador del @PRI_Nacional, @alitomorenoc dice que es el gobierno de @Claudiashein el que debe ser castigado por la represión contra los jóvenes que protestaron este sábado, además denunció que el bloque negro es comandado por @PartidoMorenaMx y deben ser castigados los… pic.twitter.com/3aYuwqUGBA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2025

PRI acusa infiltración del bloque negro en marcha para justificar represión

Moreno Cárdenas fue enfático al señalar que los jóvenes manifestantes no son los culpables de la violencia, sino víctimas de una trampa orquestada desde el poder.

"El bloque negro es comandado por Morena", denunció el priista, sugiriendo que el gobierno utiliza estos grupos de choque para justificar el uso de la fuerza policial.

Bajo esta lógica, el senador exigió que se castigue a los verdaderos responsables, no a los estudiantes detenidos arbitrariamente, sino a los funcionarios y operadores políticos que ordenaron la infiltración y la posterior represión.

Para el líder del tricolor, la responsabilidad última recae en la administración federal. Moreno afirmó que es el gobierno de Claudia Sheinbaum el que "debe ser castigado" por la represión contra la juventud mexicana.

Reiterando su postura de que México se ha convertido en un "Estado fallido" y un "narco Estado" bajo la administración morenista, a quienes calificó con dureza de "brutos", el PRI sostiene que la violencia en las marchas es un síntoma de un gobierno "rebasado" que recurre al autoritarismo y al sabotaje para silenciar la crítica social.

PRI afirma que 8 personas solicitaron asistencia jurídica que ofreció el partido

En acciones concretas de respaldo a las víctimas, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, informó que hasta el momento 8 personas han solicitado formalmente la asistencia jurídica gratuita que ofreció la dirigencia nacional del partido.

Este apoyo legal está destinado a defender a los ciudadanos que fueron detenidos arbitrariamente tras la represión policiaca registrada el pasado sábado en el Zócalo capitalino.