¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 23 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este martes 23 de mayo de 2023 presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA). Revisa el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Avances en la campaña “Si te drogas, te dañas”

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, presentó los avances de la campaña “Si te drogas, te dañas”, sobre la cual aseveró que ha dado buenos resultados. Por su parte, la secretaría de Salud dio a conocer los riesgos y consecuencias de drogas como las sustancias inhalables.

AMLO reacciona a la invalidez sobre el decreto de declarar seguridad nacional a sus megaobras

El presidente AMLO reaccionó a la invalidez sobre el decreto de declarar seguridad nacional a sus megaobras, sobre esto dijo que ahora la Corte está al servicio de los “potentados”.

“Ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Tan no la defienden que ellos la violan”, sobre SCJN.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a los ministros de la #SCJN después de que invalidaron el decreto que buscaba agilizar obras emblemáticas de la 4T con permisos rápidos pic.twitter.com/GriuRTIYdu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2023

AMLO mostró encuestas sobre aceptación de Morena

Durante la mañanera de AMLO, el presidente mostró algunos gráficos sobre el nivel de satisfacción de su trabajo y también del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el país.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mandó un mensaje a sus opositores pic.twitter.com/ZODCBz5Hw7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 23, 2023

AMLO reafirma publicación de su último libro

El presidente AMLO reiteró que se encuentra trabajando en su último libro, el cual dijo que le tomaría entre 3 y 5 años después de que termina su mandato el próximo 2024.

AMLO habla sobre su relación con Germán Laerra

El presidente López Obrador habló acerca de la falsa declaración de Germán Laerra, líder de Grupo México, quien supuestamente destacó que no buscaría la compra de Banamex. Posteriormente dijo: “Se sigue hablando con Grupo México y no es un asunto personal y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a ese acuerdo”, pues se refiere a los tres tramos ferroviarios que recientemente se expropiaron.