Después de la jornada electoral en Edomex y Coahuila, ¿Cómo pintan las elecciones 2024?

A un año de que ocurran las elecciones 2024 donde además de elegir nuevos miembros de cargos públicos se renovará la presidencia de México es importante entender los puntos claves de la jornada electoral del pasado domingo para marcar la cuenta regresiva de las presidenciales en 2024.

El pasado 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, categorizadas como una de las más históricas para el país pues son aquellas elecciones las que permitirán entender los puntos claves para la próxima jornada electoral.

¿Qué tan firme irá la coalición opositora ante la derrota en las elecciones 2023 en Edomex?

La primer clave para entender cómo serán las elecciones 2024 en México consiste en analizar el triunfo de Morena en las elecciones 2023, pues es importante preguntarse ¿Qué tan segura está la coalición opositora?.

Hay que recordar que el pasado domingo 4 de junio se renovaron cargos de gubernatura en el Estado de México y Coahuila, donde de acuerdo a los resultados del PREP se colocó como ganadora Delfina Gómez abanderada de Morena y Manolo Jiménez por la "Alianza Ciudadana por la Seguridad".

El Edomex había sido gobernado por el grupo Atlacomulco por mas de 90 años,y al ser una entidad con el mayor número de votantes, el padrón electoral representaba una pieza clave rumbo al 2024 para la coalición “Va por México” en colocarse al mando de la gubernatura como había sido costumbre durante años.

En el caso de Coahuila, a pesar del triunfo Manolo Jiménez de la alianza “Va por México” es preciso cuestionar si el partido tricolor realmente sale beneficiado pues a pesar de que el PRI se mantendrá gobernando el estado del norte lo hace en coalición, lo que representaría un tambaleo al partido tricolor y a la alianza por sí misma en miras de próximas elecciones 2024.

En miras de las elecciones 2024, el pasado 5 de junio los dirigentes nacionales de la coalición opositora se reunieron con el fin de establecer la forma en la que trabajará la alianza. Ante ello, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, Alejandro Moreno presidente del PRI y Jesús Zambrano dirigente del PRD acordaron mantener su unión e ir juntos hacía la presidencia.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano rechazó unirse a la alianza “Va por México” para el proceso donde se renovará la presidencia de México.

Esto ocurrió después de que los dirigentes nacionales de “Va por México” pidieran a Movimiento Ciudadano sumarse a su matrimonio para trabajar en la candidatura presidencial. Ante esto, Dante Delgado aseguró que el partido naranja irá solo en las próximas elecciones.

Por su parte, Mario Delgado,presidente nacional de Morena, confirmó que este domingo 11 de junio que su partido definirá el método de elección del candidato presidencial. La reunión donde estarán convocadas las 7 corcholatas está programada a las 5 de la tarde para definir las reglas para elegir al candidato presidencial morenista para las elecciones de 2024.

Por otro lado, el partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Trabajo (PT) no se han pronunciado sobre sus posibles candidatos rumbo las elecciones.

Estamos a 362 días de la elección en la que cambiaremos México. Hoy reinstalaremos la mesa de trabajos, de esfuerzos conjuntos, con diversos actores de la sociedad porque buscamos construir rumbo al 2024 la coalición más potente, más incluyente, más abierta y la más competitiva. pic.twitter.com/pwgQSNdrPF — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 5, 2023

¿El PRI perderá fuerza en las elecciones 2024 después de la derrota del 4 de junio en Edomex?

Una de las claves para entender cómo serán las próximas elecciones 2024 en México parte del hecho que las entidades donde se renovaron cargos eran de las únicas que habían estado gobernadas por el PRI desde hacía décadas.

Delfina Gómez, ganadora de Morena en Edomex de acuerdo con los últimos resultados del PREP fue la mujer que le arrebató el bastión al PRI después de casi 100 años en el poder. De haber sido el principal partido de México, el PRI poco a poco ha ido perdiendo fuerza política en los estados.

Las elecciones 2023 eran clave para los comicios del 2024 pues ahora el partido tricolor gobernará dos de las 32 entidades federativas lo que refleja un debilitamiento que obligará al partido tricolor a ir en coalición por la presidencia,la jefatura de Gobierno de la capital del país y nueve estados.

¿Cuánta gente votará en las elecciones del 2024 tomando en cuenta el abstencionismo del pasado 4 de junio?

El pasado 4 de junio, más de 14 millones de ciudadanos del Estado de México y Coahuila fueron llamados a ejercer su derecho al voto; sin embargo, el abstencionismo durante la jornada electoral jugó un papel importante en las elecciones 2023 de ambas entidades.

Tomando en cuenta que el Estado de México es una de las entidades con mayor población, y que Coahuila es uno de los estados más extensos de la república, el padrón electoral registrado ante el INE iba a servir como una guía rumbo al 2024.

De acuerdo con el PREP, de 2 millones 311 mil 816 electores inscritos en la lista nominal del INE en Coahuila, únicamente se registró el 55.9 por ciento de participación ciudadana. Mientras que en el Estado de México que contaba con 12 millones 332 mil 759 electores inscritos en la lista nominal del INE, únicamente el 49.8 por ciento de la población participó el 4 de junio.

En este sentido, será importante cuestionar cuál será la participación ciudadana en cada uno de los estados donde se renovarán cargos en las próximas elecciones 2024 pues al corte del pasado 6 de mayo, el listado nominal del país se integraba con 92 millones 53,524 de ciudadanos.

¿Habrá una candidata mujer para las elecciones presidenciales del 2024?

Ante el triunfo de la abanderada de Morena en las elecciones 2023 en Edomex, el partido guinda aumenta su fuerza política dentro de los estados del país pues ahora serán 21 las entidades gobernadas por la fuerza de la cuarta transformación y sobre todo, por el poder femenino.

Actualmente, México cuenta con 10 entidades gobernadas por mujeres, incluyendo al Estado de México donde tomará posesión Delfina Gómez en diciembre.

Ante el avance de la ola del poder femenino frente a cargos de elección popular, será importante saber si los partidos políticos que participen en la elección presenten a alguna candidata mujer como presidenciable con motivo del principio de paridad de género. Así como en los cargos para las 9 entidades federativas que renovarán administración, los congresos locales y curules en la cámara de diputados y senadores.