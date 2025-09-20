Esta alcaldía tendrá suspensión en el suministro de agua HOY

La mañana de este sábado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua comunicó a la ciudadanía de Xochimilco sobre la interrupción temporal del servicio de agua potable en una parte de la zona, debido a labores de reparación. Una importante planta encargada de purificar el líquido vital, conocida como Cerrillos 2, detuvo sus operaciones para permitir la corrección de una fuga en una tubería ubicada en la calle Celedonio Garcés.

Interrupción temporal del servicio de agua en Xochimilco por reparación de tubería

Como resultado de estos trabajos, los vecinos del área de Cerrillos II experimentarán una reducción en el suministro de agua. Aunque no se ha especificado la gravedad de la afectación, las autoridades aseguran que el servicio se restablecerá por completo tan pronto como concluyan las tareas. Se prevé que la normalización del servicio ocurra el día de mañana, domingo 21 de septiembre, a las 7:00 de la mañana.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la Alcaldía @XochimilcoAl:



👷‍♀️ La Planta Potabilizadora Cerrillos 2 suspenderá temporalmente su operación debido a la reparación de una fuga de agua en la calle Celedonio Garcés.



🛠️ Se prevé una disminución… pic.twitter.com/EOXqwK74Rw — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 20, 2025

Para los residentes que necesiten reportar la falta de agua en sus hogares, la Secretaría ha delineado un procedimiento. El reporte debe realizarse de forma presencial en las oficinas de atención correspondientes.

¿Cómo reportar falta de agua en Xochimilco?

Al presentar la queja, es fundamental que los solicitantes proporcionen una serie de datos personales y de ubicación. Se requiere el nombre completo, la dirección exacta de la vivienda (incluyendo calle, número, colonia, código postal y alcaldía), un número de teléfono celular o fijo para recibir notificaciones, la ubicación precisa del servicio afectado, y las calles entre las que se encuentra la propiedad. Además, se solicitan referencias adicionales para facilitar la localización del lugar.

Las autoridades hacen un llamado a la comprensión de la ciudadanía mientras se llevan a cabo estos trabajos esenciales para el mantenimiento de la red hídrica, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente a largo plazo en la demarcación.

