Sigue subiendo la cifra de muertos por la explosión en Iztapalapa

Según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, resultó en 27 fallecimientos.

Además, se informa que 18 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya han sido dadas de alta.

Muere chofer de microbús que ayudó y salvó vidas en la explosión de Iztapalapa

Erick Vicente Acevedo Romero, el conductor de un microbús que se arriesgó para salvar a sus pasajeros tras la explosión de un camión de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, falleció ayer. Sus familiares confirmaron la noticia a Fuerza Informativa Azteca (FIA). Con 33 años de edad, Erick sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo y estuvo hospitalizado en el Hospital General “Rubén Leñero” luchando por su vida.

Según testigos, Erick regresó a su unidad para ayudar a evacuar a las personas que se encontraban en estado de shock, una acción valiente que evitó que más pasajeros fueran alcanzados por las llamas. Esta acción lo ha convertido en un símbolo de heroísmo, comparado con la señora Alicia Matías, quien también salvó a su nieta en el mismo incidente.