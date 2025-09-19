UNAM expulsa a estudiantes del Plantel 5 por amenaza de bomba hace cuatro meses

La UNAM expulsa a cuatro estudiantes de la Prepa 5 luego de que se comprobara su participación en la supuesta amenaza de bomba en el plantel, el 7 de abril pasado, cuando la policía encontró un falso artefacto explosivo. Según el Tribunal Universitario, estos mismos alumnos presuntamente son responsables de las dos detonaciones de explosivos que se registraron en la Prepa 5 el 21 de abril de este año.

Los expulsan por amenaza de bomba en la UNAM

El Tribunal Universitario de la UNAM tomó una decisión contundente: expulsan a cuatro alumnos del Plantel 5 “José Vasconcelos” tras ser señalados en los casos de una supuesta amenaza de bomba y detonaciones de explosivos dentro de las instalaciones.

La resolución, emitida el 4 de agosto de 2025, se dio después de semanas de análisis y audiencias en las que se presentaron pruebas y alegatos de ambas partes.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos que motivaron el proceso ocurrieron el 7 y 21 de abril del presente año.

Cuatro estudiantes de la Prepa 5 de la #UNAM fueron expulsados luego de que se comprobara su participación en la supuesta amenaza de #bomba en el plantel, el 7 de abril pasado, cuando la #policía encontró un falso artefacto #explosivo





En esas fechas, la comunidad universitaria vivió momentos de tensión debido a la amenaza de bomba y a las posteriores explosiones que alteraron la seguridad del plantel.

Estas conductas, afirmó la institución, contravienen los principios de respeto y convivencia que rigen la vida universitaria, la audiencia se llevó a cabo el 3 de julio de 2025 bajo a la normatividad universitaria y con pleno respeto a los derechos humanos y procesales de los acusados.

Sin embargo, tras valorar los elementos presentados, la conclusión fue clara: los implicados no podían continuar formando parte de la comunidad de la UNAM.

Desalojan facultades de la UNAM por presunto artefacto explosivo

En la madrugada de hoy, 18 de septiembre de 2025, la comunidad estudiantil y académica de la Facultad de Economía de la UNAM se vio sorprendida por un comunicado urgente.

La dirección de la institución informó sobre una comunicación anónima que alertaba de la posible colocación de un artefacto explosivo dentro de los edificios A y B.

La faculta de Economía de la UNAM suspendió sus actividades ante la amenaza anónima de un artefacto explosivo.





Ante la gravedad de la situación, y con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de toda la comunidad, las autoridades activaron de inmediato su “Protocolo en caso de artefacto explosivo”.

Este plan de acción de emergencia conllevó la suspensión inmediata de todas las actividades presenciales. La medida se tomó para permitir una inspección exhaustiva y detallada de las instalaciones, en busca de cualquier objeto sospechoso que pudiera poner en riesgo a las personas.