Más falso que un “te amo” de tu ex: COFEPRIS alerta por condones ‘pirata’

En el terreno del amor y la pasión, la confianza lo es todo, pero ¿qué pasa cuando la protección en la que confías resulta ser una mentira? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) acaba de lanzar una alerta sanitaria luego de detectar la comercialización de condones ‘pirata’, los cuales representan un grave riesgo para la salud de los mexicanos.

Si recientemente compraste una caja de este producto, es momento de poner pausa y revisar, porque podrías tener en tus manos un lote ‘pirata’ que no te protegerá de un embarazo no deseado ni de infecciones de transmisión sexual (ITS).

¡Aguas! Identifica el lote falsificado de Sico Invisible

La alerta de COFEPRIS es muy específica y se centra en el producto SICO® INVISIBLE (Condón de látex) en su presentación de caja con 9 condones. La clave para detectar el producto falsificado está en los siguientes datos, los cuales no corresponden a ninguna distribución autorizada en México por la empresa fabricante:



Número de Lote: 100623558

Fecha de Caducidad: 2026-09

COFEPRIS concluyó que este lote es falso tras un análisis técnico-documental presentado por RB Health México, S.A. de C.V., el único distribuidor autorizado del producto en el país.

⚠️Alerta Sanitaria



La COFEPRIS informa sobre la comercialización del producto falsificado de SICO® INVISIBLE (Condón de látex) en presentación de caja con 9 condones.



La presente alerta sanitaria se emite tras el análisis técnico-documental de la información presentada por RB…

¿Cuál es el riesgo de usar condones falsos?

Más allá de la estafa, el peligro es real. Según la autoridad sanitaria, al ser un producto falsificado, se desconoce por completo su origen, los materiales utilizados, las condiciones de fabricación y su almacenamiento. Esto significa que no existe ninguna garantía de calidad, seguridad y, lo más importante, de eficacia. Usar uno de estos condones ‘pirata’ te expone directamente a:



Embarazos no planeados , la resistencia y calidad del látex es dudosa.

, la resistencia y calidad del látex es dudosa. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) , no hay certeza de que el material ofrezca una barrera protectora efectiva contra virus y bacterias.

, no hay certeza de que el material ofrezca una barrera protectora efectiva contra virus y bacterias. Reacciones alérgicas o infecciones locales: Los materiales desconocidos podrían causar irritación o problemas de salud.

COFEPRIS te dice qué hacer: Recomendaciones para todos

Ante esta situación, la COFEPRIS ha emitido una serie de pasos a seguir tanto para consumidores como para farmacias y puntos de venta. Si eres consumidor:



¡No los compres! Si ves a la venta condones Sico Invisible con el lote 100623558 y caducidad 2026-09, no los adquieras. Si ya los tienes, no los uses. Deséchalos de inmediato para evitar cualquier riesgo. Revisa siempre el empaque. Busca errores ortográficos o anomalías en el envase primario y secundario antes de comprar. Realiza la denuncia. COFEPRIS invita a la población a realizar la denuncia sanitaria correspondiente aquí

¡Tómalo en cuenta! Si sospechas que tuviste un incidente adverso por usar un dispositivo médico, repórtalo en el enlace de Tecnovigilancia.