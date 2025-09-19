“Entre sueños y despedidas": la historia de Ximena y Julián, los pequeños que murieron en el multifamiliar de Tlalpan en 2017

La historia de los pequeños Ximena y Julián que fallecieron abrazados entre los escombros que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el multifamiliar de Tlalpan, Ciudad de México (CDMX) sigue marcando la memoria de México como un día de tragedia y dolor.

Lo que comenzó como una jornada normal, se convirtió en pesadilla cuando un sismo sacudió la Ciudad de México (CDMX), derrumbando edificios, rompiendo familias y dejando cicatrices que el tiempo no ha logrado borrar.

En Tlalpan, Ignacio Arzamendi corrió desesperado hacia el multifamiliar donde vivían sus hijos, Ximena y Julián. Al llegar, lo único que encontró fue un amasijo de concreto y varillas.

La historia detrás de Ximena y Julián, los pequeños del multifamiliar en Tlalpan|Especial

Entre los restos del edificio aún s obresalían las bicicletas de los pequeños , como un recordatorio cruel de que allí, atrapados, se encontraban sus sueños.

Durante horas, vecinos y voluntarios se unieron en cadenas humanas, pasando cubetas de escombros con las manos, aferrados a la esperanza de rescatar a quienes estaban dentro.

Entre la desesperación, hubo falsas alarmas, Ignacio recuerda cuando escuchó que pedían camillas y sábanas; por un instante creyó que sus hijos estaban vivos. Sin embargo, la noticia resultó falsa y el golpe fue devastador: Ximena y Julián habían fallecido.

El rescate llegó demasiado tarde. Para Ignacio Arzamendi, aquel día terminó su papel como padre. “A mí me hubiera gustado ser Superman, mover todo y sacarlos de ahí”, relató con la voz entrecortada.

“Mi hija me decía “te idolatro”, papi. Entendí que diosito solamente me la presto seis años, una noche antes del sismo me apretó la mano y me dijo papi te voy a extrañar, y yo ah sí, papi te voy a extrañar mucho, siempre te voy a amar, siempre te voy a amar, parece mentira ella también se despidió y mucho tiempo me decía que ella venía del cielo que se iba a ir”, dijo Ignacio, padre de los pequeños.

Los pequeños hermanos se despedían y soñaban con ángeles antes del sismo

Con el paso del tiempo, Ignacio revive las palabras de su hija: “Te idolatro, papi”. Y recuerda cómo, días antes del sismo, Ximena le había dicho que lo iba a extrañar y que siempre lo amaría.

Además de recordar que días antes de la tragedia, la pequeña Ximena le había dado a guardar un chocolate a Ignacio, sin embargo, una noche antes del sismo, Ignacio guardó la tableta de chocolate en el refrigerador.

La vida de ese padre cambió por completo cuando sus pequeños hijos fallecieron. “Recuerdo que durante el velorio, me despedí de mi hija, y le dije que se fuera en paz, que me diera una señal de que ella se iba a ir tranquila, cuando llegué del velorio a mi casa, abrí el refrigerador, donde había dejado el chocolate de mi hija y ya no estaba, es algo que no me explico, regresó por su chocolate”.

Por parte del pequeño Julián, se presentaron sueños, antes de perder la vida, “mi hijo soñó que estaba en unas cabañas con su hermana y que el lugar estaba rodeada de angelitos que decía que se iban a ir con ellos”.