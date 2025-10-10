¿Apagón masivo? Lluvias causan cortes de luz en 4 estados de México; municipios afectados

Este jueves 9 de octubre, las fuertes lluvias provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en varios municipios de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Ante los diversos reportes, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya trabaja para restablecer el servicio al 100%

CFE Informa:

Debido a la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en la costa del Golfo de México y parte montañosa central del estado de Veracruz y norte de Puebla, en diferentes horarios se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.



¿En qué municipios no hay luz hoy 9 de octubre?

En Veracruz, los municipios y colonias más afectados incluyen Cándido Aguilar, Cuauhtémoc, Ortíz Rubio, López Mateos y Netzahualcóyotl, donde la falta de energía eléctrica desde la mañana ha generado problemas en semáforos de la Avenida Miguel Alemán, complicando la circulación.

En la capital de San Luis Potosí, los reportes se concentran en Linda Vista y el Valle, mientras que en Tamaulipas, ciudades como Tampico presentan cortes prolongados en colonias como Arte de la Petro, Las Villas, Lomas de Rosales y Lomas de Aurora.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el 88% de los usuarios afectados ya cuenta con suministro, y continúa trabajando para restablecer la energía.

Lluvias extremas causan suspensión de clases

No es extraño que se presenten cortes de luz en varios estados, ya que las fuertes lluvias provocadas por los ciclones “Priscilla” y “Raymond” también obligaron a suspender clases este jueves 9 de octubre.

En Veracruz, la medida afectó a 59 municipios, con el fin de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo. En Querétaro, las clases se cancelaron en Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

Otros estados afectados incluyen Oaxaca, Guerrero, donde las condiciones del clima hicieron necesaria la suspensión de actividades escolares.

Mientras que al sur de Tamaulipas, se optó a que todos los niveles educativos tomaran clases desde casa hasta el viernes 10 de octubre.