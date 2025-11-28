Cae abuelita que lanzó a un perrito desde un balcón en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El caso de Rambo, un perrito pug lanzado desde un balcón en la colonia Las Granjas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, generó una gran indignación en redes sociales. El video donde se ve el momento exacto de la agresión se viralizó rápidamente y provocó que colectivos animalistas, vecinos y autoridades actuaran de inmediato.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), el perrito ya se encuentra fuera de peligro y está bajo cuidados especializados en la clínica municipal Tuchtlán, donde recibe atención continua para verificar posibles secuelas.

¿Cómo ocurrieron los hechos de maltrato animal en Chiapas?

El incidente ocurrió el 24 de noviembre, cuando una mujer identificada como María “N” lanzó a Rambo desde el segundo piso de su vivienda. En el video difundido se observa cómo el perrito cae, queda inmóvil por varios minutos y cómo los vecinos reaccionan angustiados.

“¿Por qué hizo eso? Mi perrito… ¿Qué tiene que ver el perro? Es un inocente”, se escucha decir a la dueña, completamente afectada.

Supuestamente la agresión ocurrió después de un conflicto al interior del domicilio, donde presuntamente intentaban desalojar a la mujer dueña del perro por no pagar la renta. En medio de la discusión, lanzó al perrito al vacío y también se encontró otro animal dentro de la vivienda, el cual fue asegurado.

Detienen a la mujer que aventó al perro en Chiapas y pide disculpas

Tras la difusión del video, autoridades estatales y municipales actuaron de inmediato. La Fiscalía Ambiental abrió una carpeta de investigación y personal veterinario acudió a atender a Rambo.

María “N” fue detenida, y como parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias, se hizo responsable de la reparación del daño, además de ofrecer una disculpa pública a la sociedad.

En un video difundido por la FGE, la mujer aceptó lo ocurrido: “Sí, fue el hecho en la colonia Las Granjas, y sí, pues yo aventé al perrito. Yo sé que es un delito, yo soy una mujer enferma y se me pasó… No pensé y reconozco que eso es penado. Pido mil disculpas”.

¿Qué dice la ley? Sanciones por maltrato animal en Chiapas

La nueva legislación en Chiapas establece sanciones claras dependiendo de la gravedad del maltrato animal:



Daño sin secuelas permanentes: 6 a 12 meses de prisión.

Daño físico permanente: 12 a 24 meses de prisión.

Muerte del animal: 2 a 5 años de prisión.

Peleas de perros: hasta 4 años de prisión y fuertes multas.

Abandono que ponga en riesgo la vida: 18 meses a 3 años de cárcel.

Estas penas pueden aumentar si la persona agresora trabaja o está relacionada con el cuidado de animales.

Aunque ya está estable, veterinarios mantienen a Rambo bajo evaluación constante para descartar cualquier daño interno o complicación posterior al impacto. Activistas y ciudadanos siguen pendientes de su recuperación.