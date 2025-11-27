Hallan cuerpo dentro de pozo en campo de agave en Tlajomulco | Zona Metropolitana de Guadalajara

En Tlajomulco de Zúñiga, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, policías respondieron al hallazgo de un cuerpo dentro de un pozo ubicado en la brecha Los Cántaros, en medio de una siembra de agave. Al llegar, constataron que se trataba de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en pozo de Tlajomulco

Autoridades informaron que la víctima tenía alrededor de 15 días de haber fallecido, aunque hasta el momento se desconocen las causas reales de la muerte. Personal forense y de investigación de la Fiscalía de Jalisco arribaron al lugar para documentar los hechos e iniciar las averiguaciones correspondientes.

Bomberos municipales extrajeron el cuerpo para trasladarlo al anfiteatro de medicina forense, con el fin de realizarle una necropsia y esclarecer las causas de muerte.

🔴#IMPORTANTE | Localizan a un hombre sin vida al interior de un pozo de agua en la brecha conocida como los Cántaros en el municipio de Tlajomulco.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/OE09hXd8kC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 27, 2025

Asesinato en Tlaquepaque: joven muere de balazo en rostro en parques de la victoria

En San Pedro Tlaquepaque, vecinos del cruce de las calles Enrique Zúñiga y Bernardo Obregón alertaron por una detonación de arma de fuego. Al acudir, policías localizaron a un hombre tendido en la vía pública con manchas de sangre. Paramédicos de Cruz Verde confirmaron que el joven de 20 años falleció instantáneamente tras recibir un balazo en el rostro.

La policía municipal aseguró un casquillo percutido de arma corta de grueso calibre en la escena, pero no se cuenta con pistas sobre el agresor o agresores. La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer el móvil y capturar a los responsables.

Violento asalto a tienda en Tonalá deja dos heridos de bala

En Tonalá, un violento asalto en una tienda de abarrotes de la colonia Ciudad Aztlán terminó con dos hombres heridos por impactos de bala. El encargado y un cliente en el local, ubicado en las calles Cempasúchil y Cihualpilli, forcejearon con los delincuentes armados, quienes accionaron sus armas durante el enfrentamiento.

🔴#IMPORTANTE | Dos hombres resultaron lesionados durante un asalto a una tienda de abarrotes sobre calle Cempasúchil en Ciudad Aztlán municipio de Tonalá.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/i9WQfRNQgK — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 27, 2025

El cliente recibió un balazo en el brazo y el encargado uno en el tórax; ambos fueron trasladados a centros de salud. En el lugar, la policía recuperó al menos ocho casquillos percutidos de arma corta. La Fiscalía de Jalisco investiga los hechos para dar con los responsables del ataque.

Múltiples disparos causan una muerte en Lomas del Mirador

Finalmente, en la colonia Lomas del Mirador de Tlajomulco, un hombre murió tras recibir múltiples impactos de bala. La víctima, de aproximadamente 25 a 30 años, fue localizada en la calle Sierra Mira Este.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Lomas del Mirador.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/FIccT9aD8s — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 27, 2025

Su agresor huyó a bordo de un vehículo a gran velocidad. Personal de la Fiscalía y peritos forenses recogieron indicios que serán claves para la investigación del crimen.