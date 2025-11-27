ALERTA AMBER: Buscan a Liliana Téllez, de 13 años; desapareció en San Isidro Castillotla, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ha activado el protocolo Alerta Amber con carácter de urgencia para localizar a la adolescente Liliana Téllez Pérez, de 13 años de edad. La menor se encuentra desaparecida desde hace una semana, lo que ha generado una profunda angustia en su familia y ha movilizado a las autoridades estatales ante el temor de que su integridad física esté en peligro.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, bajo el reporte número FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.L-I/001725/2025, la joven fue vista por última vez el pasado miércoles 20 de noviembre de 2025.

El lugar de los hechos se sitúa en la colonia San Isidro Castillotla, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. Desde aquel día, no se tiene ninguna noticia sobre su paradero, situación que ha encendido las alarmas debido a su minoría de edad.

Alerta Amber en Puebla: Una semana sin Liliana

El reporte emitido por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas es claro al señalar el nivel de riesgo: "Se teme por la integridad de la adolescente toda vez que puede ser víctima de la comisión de algún delito".

Aunque no se especifican las circunstancias exactas de la desaparición (si salió de casa, de la escuela o de algún comercio), el hecho de que portara una mochila sugiere que podría haber estado en tránsito hacia alguna actividad cotidiana.

Ayuda a identificarla: Características y Vestimenta

Para que la búsqueda sea efectiva, es vital que la sociedad poblana memorice las características de Liliana. Al no tener señas particulares visibles (como cicatrices, lunares o tatuajes), su identificación depende enteramente de sus rasgos fisonómicos y de la ropa que llevaba.

Rasgos Físicos:

Edad: 13 años (Fecha de nacimiento: 09 de agosto de 2012).

13 años (Fecha de nacimiento: 09 de agosto de 2012). Estatura: 1.55 metros.

1.55 metros. Cabello: Negro, corto y lacio.

Negro, corto y lacio. Ojos: Color café.

Color café. Tez: No especificada en texto, pero visiblemente clara en la fotografía.

La ropa que vestía el 20 de noviembre es un elemento crucial para identificarla, especialmente si alguien la vio ese mismo día o si sigue usando las mismas prendas:

Suéter de color negro.

Pantalón de mezclilla de color azul claro.

Tenis de color blanco.

Accesorio: Llevaba una mochila de color negro.

Cómo contactar la Alerta Amber en Puebla:

La Fiscalía de Puebla y la familia de Liliana Téllez Pérez solicitan el apoyo de la ciudadanía para difundir esta ficha. En casos de desaparición de menores, el tiempo es el peor enemigo, y aunque ha pasado una semana, cualquier dato puede reactivar líneas de investigación y llevar a su localización.

Si usted ha visto a Liliana, o tiene información sobre dónde podría estar o con quién fue vista por última vez en la zona de San Isidro Castillotla, por favor comuníquese de inmediato. La información es confidencial.

Teléfonos de la Fiscalía Especializada: