Luis Armando Melgar del PVEM va por candidatura al gobierno de Chiapas

Chiapas tendrá elecciones en junio de 2024 y por el Partido Verde se asoman los que buscan contender por la candidatura a la gubernatura del estado. Luis Armando Melgar, ex senador, diputado y actual presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quiere gobernar a los chiapanecos.

“Siempre es un honor, un gran honor como ciudadano tener la oportunidad de competir y en su momento por supuesto que sí gobernar el estado… tenemos la legitima aspiración de poderlo hacer algún día” señaló el legislador por Chiapas.

Alianza de Verde con Morena “no es camisa de fuerza”, afirma Melgar

El diputado Luis Armando Melgar dijo que la alianza que mantiene el Partido Verde con Morena no es una camisa de fuerza que les impida postular aspirantes, pues, de uno y otro lado hay interesados en competir en las próximas elecciones para gobernar Chiapas.

De ahí que no descartó que Morena y el PVEM puedan ir con candidatos propios.

“Somos partidos aliados, pero en su momento definiremos que hacemos, si vamos juntos o vamos separados. Morena es un partido y el Verde es otro, nosotros somos una alianza a nivel nacional y vamos a seguir siendo aliados del presidente de la república. Refrendamos nuestra alianza con él en todo momento y en el caso particular de Chiapas somos dos partidos aliados que veremos en su momento que es lo que más nos conviene”, sentenció el diputado.

El legislador, quien milita en el Partido Verde se dijo respetuoso de los tiempos electorales y esperara que la dirigencia nacional de su partido también acate y no haga destapes a destiempo.