Hombre muere tras sufrir ataque de oso en Arkansas, Estados Unidos

Max Thomas, un hombre de 60 años originario de Springfield, Missouri, fue hallado muerto cerca de un campamento en el Bosque Nacional Ozark de Arkansas, Estados Unidos, después de un feroz ataque de un oso negro, confirmaron autoridades locales.

La familia de Thomas llamó a las autoridades tras perder contacto con él, para reportar sobre su ausencia en el campamento donde se hospedaba. Los oficiales encontraron el cuerpo del hombre el jueves 2 de octubre de 2025. Las investigaciones revelaron señales de pelea y marcas de arrastre que conducían a varios metros fuera del sitio donde estaba la tienda de campaña.

Según el sheriff Glenn Wheeler del condado de Newton, las imágenes tomadas por Thomas muestran a un oso negro merodeando por el campamento.

Autoridades de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Arkansas, en colaboración con cazadores locales, establecieron trampas y cámaras trampa para capturar al oso sospechoso y abatieron al animal después de rastrearlo y acorralarlo. Actualmente realizan pruebas de necropsia y ADN para confirmar que esta sea la misma especie responsable del ataque mortal.

¿Qué tan frecuentes son los ataques de osos en Arkansas?

Los ataques mortales de osos en el estado de Arkansas son excepcionales, con registros históricos que datan la última muerte en 1892 antes del reciente incidente.

Keith Stephens, jefe de comunicaciones de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre, explicó a la cadena CNN que los problemas surgen cuando los osos pierden el miedo natural a los humanos, posiblemente debido a haber sido alimentados por campistas o por hallar restos de comida.

Cierran campamento en Arkansas tras ataque de oso

Las autoridades han cerrado temporalmente el campamento para proteger a los visitantes mientras continúan las investigaciones y se retiran los equipos instalados para capturar al oso.

El sheriff Wheeler resaltó que, aunque es una tragedia, sienten alivio tras dar con el oso correcto y esperan calmar el temor en la comunidad local. También enfatizó la importancia de priorizar la seguridad pública ante estos eventos y evitar la interacción directa con fauna salvaje.

¿Cuántos han muerto por ataque de osos en Estados Unidos?

Si bien los ataques de osos son poco frecuentes, no significa que no ocurran. Desde el año 1900 hasta 2009, sólo 63 personas han muerto tras un ataque de oso negro en Estados Unidos, según un estudio del Journal of Wildlife Management.

