“Da mucha rabia": Encuentran a bebé recién nacido abandonado en cancha en Bolivia

Un bebé recién nacido fue abandonado en una cancha deportiva en Bolivia, lo que causó conmoción e indignación en la población local.

El pequeño menor fue hallado en las primeras horas del martes 7 de octubre de 2025 en el barrio San juan, en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz. El joven Edwin Ruddy, quien trota diariamente con sus perros por la zona, fue el que se llevó la sorpresa de su vida al encontrarse con el bebé abandonado entre una grada y la basura.

El impactante hallazgo: ¿Cómo encontraron al bebé abandonado en Bolivia?

Edwin relató que sus perros fueron los primeros en percatarse de la presencia del recién nacido. “Estaba trotando y justamente lo encontré entre medio de una grada. Mis perros lo vieron primero. Lo abrí, estaba respirando, todavía tenía su cordoncito (umbilical). Llamé a mi mamá para que avise a la policía. Da mucha rabia ver algo así, más con el frío que hace. Es una gran irresponsabilidad”, contó visiblemente afectado.

El bebé estaba envuelto en una manta, sin ropa, sólo con un chupón, pero aún se encontraba estable. La rápida acción de Edwin evitó una posible tragedia.

Actuación de las autoridades de Bolivia en el caso del bebé abandonado

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió al lugar para realizar el registro de evidencias y comenzar la investigación del caso.

“Estamos haciendo el registro del lugar del hecho para colectar cualquier indicio que nos ayude a identificar a la madre. Agradecemos al vecino que dio aviso, realmente salvó una vida. Es lamentable ver cómo hay madres desnaturalizadas que abandonan así a sus hijos”, expresó el suboficial Gutiérrez.

Paralelamente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Bolivia se hará cargo del cuidado temporal del bebé, mientras las autoridades realizan las pesquisas para dar con los responsables.

