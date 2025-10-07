Declaran muerta a niña de 5 años desaparecida en Washington

Una niña de cinco años de edad se extravió en el año 2021 en una localidad en Washington, Estados Unidos. Lejos de tener avances en el caso y ante la imposibilidad de encontrar a la menor desaparecida, un tribunal la declaró oficialmente muerta.

Se trata de Oakley Carson, quien desapareció de la casa de sus padres y tras cuatro años de estar lejos de casa, el tribunal del condado de Pacific la declaró muerta el 12 de agosto de 2025, lo que sorprendió a sus padres adoptivos.

This is about Oakley Carson and she went missing after being returned to her biological parents from her foster parents who are doing everything they can to find this little girl. pic.twitter.com/FnR196CdKo — dewey 𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊☮️ (@d0somethjng) August 14, 2023

Familia de niña desaparecida reacciona a declaratoria de muerte

El tribunal del condado de Pacific emitió la declaración de fallecimiento en agosto, lo que tomó por sorpresa incluso a quienes más la conocieron, como Jamie Jo Hiles, su madre adoptiva.

Hiles expresó su desconcierto y cuestionó las razones por las cuales se tomó esta decisión sin que se presentaran pruebas concretas que confirmaran la muerte de Oakley. “¿Encontraron alguna evidencia de que está muerta? No lo creo”, dijo en entrevista, insistiendo en que tampoco se comunicaron con ella desde el tribunal involucrado.

Familiares e intereses detrás de la declaración

El movimiento legal para declarar muerta a Oakley fue iniciado por un abogado que representa a los hermanos de la menor, pero los motivos detrás de la petición no fueron explicados en los documentos judiciales.

Jamie Jo Hiles sospecha que la intención podría estar relacionada con intereses económicos, ya que se le pidió colaborar en el trámite para facilitar la herencia de Oakley. La madre adoptiva rechazó participar, afirmando que continúa enfocada en el avance del caso.

¿Cómo desapareció Oakley Carson?

Oakley Carson desapareció de su casa a los cinco años de edad en 2021. Su madre adoptiva, Jamie Jo Hiles, la recibió desde que nació hasta los 3 años de edad. Después de ello, las autoridades la devolvieron a sus padres biológicos, con quien estaba hasta su desaparición. Los padres son sospechosos en el caso, pero las autoridades no han levantado cargos contra ellos.

Hiles lamentó que esta decisión se haya tomado sin incluir a quienes realmente amaron y cuidaron a Oakley y calificó la acción como “secreta y sombría”. Pidió respeto hacia la familia y expresó su deseo de paz para los hermanos, pero criticó la falta de transparencia en un proceso que afecta directamente a personas cercanas a la niña desaparecida. En sus palabras, “hacer algo así a puertas cerradas, sin involucrar a quienes de verdad amaron a Oakley, no es defensa, es oportunismo”.

