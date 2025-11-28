Terror en la autopista a Reynosa: balacera y camioneta abandonada tras ataque desatan operativo

¡Nuevo ataque carretero! La violencia sacudió una vez más a las carreteras de México, en esta ocasión, dos hermanos originarios de Monterrey, Nuevo León, fueron baleados por sujetos armados luego de resistirse a un asalto mientras circulaban sobre la autopista a Reynosa, justo a la altura del municipio de General Bravo.

A pesar de las heridas, ambos lograron conducir durante varios kilómetros hasta llegar al municipio de Cadereyta, en donde finalmente recibieron auxilio de paramédicos, que más tarde reportaron su estado de salud como estable.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Movilización por presunta balacera en la autopista a Reynosa



Autoridades desplegaron un operativo en la autopista a Reynosa tras localizar una camioneta relacionada con el despojo a un automovilista.

En la zona se mantiene un cerco de seguridad, mientras que al… pic.twitter.com/T1kCPFdE9A — INFO7MTY (@info7mty) November 28, 2025

¿Cómo ocurrió el ataque en la autopista a Reynosa?

De acuerdo con información proporcionada por corporaciones estatales, los hechos sucedieron cuando los hermanos se desplazaban en su vehículo con dirección a Monterrey, cuando súbitamemte fueron interceptados por un grupo armado que les exigió detenerse.

Los regios se negaron y aceleraron para intentar escapar, lo que desató una agresión directa a balazos. Las detonaciones impactaron el vehículo, además de que lesionaron a los dos hermanos, quienes aun heridos continuaron conduciendo para buscar ayuda.

Ataque en la autopista a Reynosa: dos hermanos baleados tras resistirse a asalto en Nuevo León|“Info7"

Mientras paramédicos atendían a los heridos en Cadereyta, elementos policiacos fueron alertados por detonaciones registradas en esa misma vía, pero a unos kilómetros del primer incidente.

En el lugar, los oficiales localizaron una camioneta abandonada, en la que presuntamente viajaban personas armadas relacionadas con hechos violentos en la zona.

Hermanos regiomontanos fueron baleados tras resistirse a ser asaltados, por sujetos armados, cuando circulaban sobre la Autopista a Reynosa en General Bravo, Nuevo León.



Ambos manejaron lesionados hasta el municipio de Cadereyta, donde finalmente fueron auxiliados por una… pic.twitter.com/DiFofQyipc — Yadith Valdez (@yadithvaldez) November 28, 2025

Ante la situación, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en brechas y puntos aledaños, sin embargo, hasta el momento no reportan detenciones.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para identificar a los agresores y determinar si ambos eventos están relacionados. Los hermanos lesionados ya fueron entrevistados y se espera que sus testimonios ayuden a reconstruir los hechos.

⚠️Reportan situación de riesgo en Autopista a Reynosa, sujetos armados despojan de vehículos y pertenencias, a conductores, en General Bravo.



Automovilistas circulan en contra



Aprovecharon la gran cantidad de automovilistas que se dirigían al Black Friday… pic.twitter.com/xDQwOPQISv — Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) November 28, 2025

Escalada de violencia en carreteras de Nuevo León

La Secretaría de Seguridad de Nuevo León calificó ambos incidentes como “hechos aislados”, pero reconoció la creciente atención que requiere este tramo carretero por el incremento de reportes ciudadanos acerca de intentos de asalto, además de la presencia de sujetos armados.

Cabe decir que la autopista a Reynosa se ha convertido en una ruta estratégica para grupos criminales debido a su conexión con la frontera y a zonas rurales con difícil vigilancia, lo que complica la respuesta inmediata de las autoridades. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿hasta cuándo podrán transitar los ciudadanos con seguridad por las carreteras de México?

