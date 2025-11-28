Al menos 10 casas afectadas por desbordamiento de arroyo en Jopala, Puebla; denuncian falta de aviso

Los habitantes de Chicontla, en el municipio de Jopala, Puebla, vivieron una noche de angustia luego de que una lluvia repentina provocó el desbordamiento del arroyo El Salto, dejando casas dañadas y caminos prácticamente intransitables. La tromba cayó de un momento a otro, sin que los vecinos recibieran algún aviso previo de Protección Civil, lo que aumentó la preocupación y el enojo entre la comunidad.

“Nadie nos avisó”: vecinos denuncian falta de alertas en Jopala, Puebla

Los testimonios de los pobladores reflejan el susto y la incertidumbre con la que vivieron la noche del 25 y madrugada del 26 de noviembre.

Patricia Méndez, vecina afectada, relató que nadie imaginaba la magnitud de la lluvia: “No estábamos tranquilos, nadie nos avisó. Fue una tromba de un momento a otro”. El agua comenzó a subir rápido. En pocos minutos, las calles quedaron cubiertas de lodo, ramas y basura arrastrada por la corriente. Varias familias vieron cómo sus viviendas empezaban a inundarse.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas bloquearon el acceso principal a la comunidad de Chicontla en Jopala, Puebla, tras el desbordamiento del río que atraviesa la zona; habitantes se encuentran preocupados pues es el único camino con el que cuentan para salir o… pic.twitter.com/aX8Pg8RA94 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 27, 2025

Germán Reyes, otro de los afectados, señaló que la emergencia los tomó por sorpresa: “Protección Civil no avisó nada… nos agarró de sorpresa lo del arroyo”.

Casas dañadas y falta de agua: doble golpe en Jopala

Vecinos reportaron daños en al menos 10 viviendas. Además, el agua derribó mangueras y dejó sin servicio a varias casas.

“Se nos metió el agua, pero así como entró la sacamos. Ahorita estamos sin agua, tronaron las mangueras”, contó Patricia Méndez. Los habitantes todavía no terminan de recuperarse de las lluvias de octubre, que también dejaron afectaciones. El miedo permanece: “Todavía no se recupera uno de lo que pasó… y viene otra vez”, lamentó Germán.

El único camino quedó destrozado en Chicontla

La lluvia no solo afectó viviendas. También dañó el camino principal que conecta a Chicontla, dejando grandes huecos y tramos intransitables. Para entrar o salir, las familias ahora deben caminar entre lodo y tierra removida por la corriente.

El gobernador Alejandro Armenta visitó la comunidad para evaluar los daños. Se comprometió a regresar el próximo lunes para revisar avances y coordinar apoyos.

Realizamos un recorrido de supervisión con la población de Chicontla, municipio de Jopala, en la Sierra Norte, tras las afectaciones por lluvias 🫱🏼‍🫲🏼🫂. Acordamos regresar el próximo lunes para evaluar avances y verificar acciones. Además, llevamos el saludo de nuestra… pic.twitter.com/a8D3yNpLNo — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) November 27, 2025

Protección Civil estatal informó que las inundaciones en las casas alcanzaron entre 10 y 15 centímetros de altura. También anunciaron un recorrido casa por casa para hacer un diagnóstico completo y definir medidas permanentes que eviten futuras inundaciones.

La recomendación principal fue respetar los cauces naturales de ríos y arroyos, pues cualquier obstrucción aumenta el riesgo de desbordamientos durante los frentes fríos.

Vecinos de Jopala piden apoyos reales y no solo despensas

Algunos habitantes recordaron que en otras emergencias los apoyos no siempre llegan a quienes realmente los necesitan.

“Siempre dan despensas a los que no son afectados”, reclamó la señora Amalia Juárez. Gabriela Carvajal, quien vive con su madre adulta mayor, pidió ayuda para elevar la barda de su casa y evitar que el agua vuelva a entrar, pues cada año sufren inundaciones.

