Personas que hacen su trabajo sufren violencia en nuestro país. El periodista Jorge Heras, de Mexicali, Baja California, presentó una denuncia por lesiones y amenazas, pues dos hombres lo golpearon en el rostro y lo patearon durante la mañana del martes 26 de agosto.

En imágenes captadas por una cámara de seguridad se muestra cómo el periodista fue interceptado por dos agresores, mientras estaba por entrar a su oficina.

El metraje revela, cómo dos hombres, que aparentaban ser servidores de limpieza, irrumpen en el camino de Jorge Heras y de la nada comienzan a golpearlo y patearlo; el objetivo de los malhechores era claro: “Que le baje de huevos”.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el periodista, Jorge Heras, en Mexicali?

Ante esta delicada situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Jorge Heras narró cómo fue este ataque y cuáles podrían ser los motivos de la agresión.

“Ese día, al llegar, dos personas simularon estar barriendo o haciendo labores en la colonia Cuauhtémoc. Como suele ocurrir en una colonia popular, había gente en sus porches haciendo actividades de aseo, y al quererme pedir un vaso de agua en dos ocasiones, no lograba escuchar realmente qué decían, por eso acerqué mi cara hacia ellos para entender, pues al inicio me sonreían.

“Fue entonces cuando vi el puño que se venía directo hacia mí y me golpearon en la nariz; también me lastimaron las costillas. Traté de levantarme en dos ocasiones porque temí por mi vida: uno de los agresores hizo la maniobra como si fuera a sacar un arma, ya sea un cuchillo o una pistola. Pensé que era un arma de fuego y decidí correr. Ha habido días lluviosos en Mexicali, y al escapar terminé por resbalar en la banqueta en dos ocasiones; en ese momento pensé que ahí iba a terminar mi vida y que me dispararían por la espalda”, explicó.

¿Cuáles serían los motivos del ataque contra el periodista en Mexicali?

Durante la entrevista, el comunicador indicó tras sobrevivir al ataque, cuáles podrían ser las causas de las represalias en su contra.

“En Mexicali hemos denunciado repetidamente abusos de autoridad y corrupción policial. Nuestro trabajo periodístico ha tocado temas legislativos y electorales, siempre con datos y hechos que han incomodado a la autoridad.

“El caso más reciente fue evidenciar que el coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Baja California, el teniente coronel Jorge Enrique Medina, orquestó con subalternos de Ensenada y Mexicali la caída de las páginas de Jorge Heras, Lindero Norte y Ciudad Capital, porque le incomodaban señalamientos y audios en exclusiva sobre su molestia con policías estatales y sobre cateos ilegales en diferentes casas de Mexicali”, agregó.

Jorge Heras reiteró que a eso le atribuye principalmente la agresión. Aunque podrían existir otras líneas de investigación, tiene claro que la Fuerza Estatal de Seguridad ha atentado contra su trabajo periodístico.

“Obviamente tengo temor por mi integridad física. Pero esto no nos va a callar, somos un equipo de periodistas de calle en Mexicali, en la Barra de Periodistas, que todos los días salimos a buscar la noticia. Nos ha tocado vivir la parte más fea y dura, pero no dejaremos de informar.

“Lo preocupante es que ahora ejercemos nuestra libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía con miedo, con temor, y bajo un contexto de violencia”, sentenció.

Hay detenidos por ataque contra periodista en Baja California

Ayer fueron detenidos en Mexicali un policía municipal y su hermano, presuntos implicados en el ataque contra Jorge. Aunque no participaron directamente en la agresión, se les señala por operar un vehículo Jetta negro cerca del lugar; en su domicilio fueron aseguradas armas y cargadores.

La Fiscalía ya identificó a los agresores físicos —un hombre calvo con bigote y otro más alto y delgado—, pero aún falta dar con el autor intelectual detrás del hecho violento.