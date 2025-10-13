Menor desaparecido y con ficha de Alerta Amber pretendía huir solo a Guanajuato desde central de Guadalajara | ZMG

Una noche de extrema emergencia y contraste impactó a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco. Durante la Guardia Nocturna, la atención se dividió entre una tragedia infantil y una búsqueda contra reloj: un menor de edad reportado como desaparecido fue localizado con vida, horas después de que se activara una Alerta Amber de última hora. Mientras que en otra movilización, otro pequeño que terminó electrocutado durante un convivio familiar fue milagrosamente rescatado.

Además, las autoridades brindaron apoyo a una mujer que sufrió una delicada herida por un accidente doméstico.

Menor de edad desaparecido fue localizado con vida en Nueva Central Camionera

Un adolescente con ficha activa de Alerta Amber fue localizado en las instalaciones de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, luego de que el personal de seguridad alertara a las autoridades sobre un joven que pretendía viajar solo hacia León, Guanajuato.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un menor de 17 años, quien había salido de su domicilio por decisión propia. Tras verificar sus datos en el sistema, los oficiales confirmaron que el adolescente contaba con una alerta activa de búsqueda, por lo que fue resguardado y trasladado al área de trabajo social para su atención.

Menor fue valorado por paramédicos y se encontraba en buen estado de salud

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar para evaluar las condiciones de salud del joven, quien se encontraba estable y sin signos de violencia. Durante la entrevista, el adolescente explicó a los oficiales que había abandonado su casa por voluntad propia, sin haber sido víctima de ningún delito.

🔴#IMPORTANTE | Elementos de la policía auxiliaron en la Nueva Central Camionera a un menor de edad originario de Guanajuato, el joven de 17 años de edad contaba con ficha de desaparición.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/QmKFXPnGIb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 13, 2025

Festejo termina en trágico accidente; menor se electrocuta

A las instalaciones de la Cruz Verde de El Salto fue trasladado un menor de edad, el cual presentaba lesiones producidas por una descarga eléctrica, por lo que su estado de salud fue catalogado en estado grave.

Familiares de la víctima indicaron que se encontraban en un convivio familiar en el fraccionamiento ‘Las Lilas’, cuando por accidente el menor cayó a un registro donde había corriente eléctrica además de agua, al darse cuenta de lo ocurrido, procedieron a rescatarlo

Debido a la gravedad de las lesiones, el menor tuvo que ser trasladado a un hospital de tercer nivel ubicado en Guadalajara. Autoridades de la Fiscalía Estatal investigan en el hecho para descartar de algún hecho intencional.

🔴#IMPORTANTE | Un menor de edad se electrocutó al caer a un registro donde había corriente eléctrica. Los hechos ocurrieron en el Fracc. las Lilas, la víctima se reportó en estado grave de salud.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/AFg4qJBtie — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 13, 2025

Mujer sufre grave herida con cuchillo tras accidente en cocina

El reporte de la llegada de una mujer herida por arma blanca a las instalaciones de un hospital de tercer nivel ubicado en la Zona Centro de Guadalajara, generaron el despliegue de unidades policiales para la investigación de los hechos.

Los policías ingresaron a la sala de urgencias, donde fueron notificados por el personal médico que la mujer contaba con una herida producida por arma blanca y su estado de salud estaba siendo valorado. La mujer de 42 años se reporta en estado regular de salud y que presenta una lesión a la altura del abdomen.

A decir de las autoridades de la policía de Guadalajara, indicaron que la mujer se encontraba realizando labores de cocina cuando un filoso cuchillo se resbaló y al intentar tomarlo se fue directo al abdomen; sin embargo, se pidio mando y conducción a la Fiscalía de Jalisco para llevar a cabo la indagatoria de los hechos.