Terror en Neza: Localizan cuatro cuerpos con impactos de bala dentro de una camioneta

Un violento suceso sacudió la noche del pasado domingo 12 de octubre en el Estado de México. Cuatro personas fueron encontradas sin vida al interior de una camioneta estacionada en calles del municipio de Nezahualcóyotl, en un aparente caso de multihomicidio. El terror se instaló en la Colonia Loma Bonita tras el macabro hallazgo.

Hallan a cuatro personas asesinadas en una camioneta estacionada

Al llegar a la calle Agustín de Iturbide, los elementos de seguridad localizaron una camioneta Honda Odyssey color gris. En su interior se descubrieron los cuerpos de tres mujeres y un hombre, todos aun sin identificar, que habían sido asesinados a balazos.

Fue aproximadamente a las 3:20 de la mañana cuando vecinos de la zona reportaron escuchar detonaciones de armas de fuego, por lo que hablaron a las autoridades. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, acordonando de inmediato el área para preservar la escena del crimen.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Las autoridades han abierto una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de este crimen y dar con los responsables.

Asimismo, las autoridades trabajan sobre una pista del presunto responsable: un agresor que fue visto vistiendo un chaleco azul, playera gris, bermuda negra y gorra negra. La FGJEM ya inició la búsqueda del sujeto para esclarecer el móvil de este crimen y evitar que el caso quede impune.

Detienen a dos personas implicadas en la desaparición de alumna de CCH Naucalpan

En otro caso, pero también del Estado de México, se detuvo a Gabriel Rafael “N” de 57 años y Paulo Alberto “N”, de 36 años, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, estudiante de CCH Naucalpan.

Según las investigaciones, ambos hombres subieron a la joven que había salido solamente a sacar unas fotocopias. Esto en la calle Filomeno Mata, esquina con calle diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa.