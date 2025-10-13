Tragedia por lluvias torrenciales e inundaciones en México aumenta: Hay 64 Fallecidos y 65 desaparecidos

El paso de las fuertes lluvias siguen dejando destrucción en México. Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí enfrentan severas inundaciones y daños materiales que mantienen en crisis a miles de familias. De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya se reportan 65 personas fallecidas y más de 64 desaparecidas.

Las escenas de viviendas bajo el agua, caminos colapsados y comunidades incomunicadas reflejan la magnitud del desastre. Mientras tanto, los afectados denuncian que la ayuda tarda en llegar. Muchos aseguran que ni el apoyo local ni el federal han sido suficientes para atender la emergencia.

Autoridades federales mantienen operativos de rescate y distribución de víveres, aunque los pronósticos del clima no son alentadores: se prevén más lluvias en las próximas horas, lo que podría agravar la situación en varias regiones del país.

