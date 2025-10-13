Logo InklusionSitio accesible
Tragedia por lluvias torrenciales e inundaciones en México aumenta: Hay 64 Fallecidos y 65 desaparecidos

México en alerta: Las muertes, desapariciones y afectaciones por lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro aumentan.

Notas
Estados
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Leonardo Herrera / Azteca Hidalgo, Jessica Moguel

Lluvias torrenciales inundaciones México 64 Fallecidos 65 desaparecidos Veracruz Hidalgo Puebla
|FIA

El paso de las fuertes lluvias siguen dejando destrucción en México. Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí enfrentan severas inundaciones y daños materiales que mantienen en crisis a miles de familias. De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya se reportan 65 personas fallecidas y más de 64 desaparecidas.

Las escenas de viviendas bajo el agua, caminos colapsados y comunidades incomunicadas reflejan la magnitud del desastre. Mientras tanto, los afectados denuncian que la ayuda tarda en llegar. Muchos aseguran que ni el apoyo local ni el federal han sido suficientes para atender la emergencia.

Autoridades federales mantienen operativos de rescate y distribución de víveres, aunque los pronósticos del clima no son alentadores: se prevén más lluvias en las próximas horas, lo que podría agravar la situación en varias regiones del país.

EN VIVO

Carreteras colapasadas en Hidalgo tras fuertes lluvias

Pueblos incomunicados en Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; sin luz, agua ni alimentos, la ayuda llega a cuentagotas.

La magnitud de la tragedia en Veracruz es alarmante

Son imágenes aéreas con drones de las afectaciones en Álamo Temapache, Veracruz, tras las intensas lluvias. Las calles están cubiertas de lodo, escombros y basura; las familias intentan resguardarse como pueden.

Fenómenos meteorológicos en México también sorprende al gobierno

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que las fuertes tormentas los tomaron por sorpresa, principalmente en la Zona de la Huasteca.

Comunidades al norte de Veracruz continúan con graves afectaciones

Desde Álamo Temapache, Veracruz: familias siguen entre lodo, basura y sin agua ni luz tras la fuerte inundación; piden ayuda urgente: Necesitan alimentos, medicamentos, escobas y energía eléctrica.

Tras el paso de las horas, el panorama es devastador en Poza Rica

72 horas después del desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, el panorama sigue siendo devastador.

Autos arrastrados, calles llenas de lodo, más de 1200 elementos desplegados, pero la ayuda no llega a tiempo.

En Hidalgo, poblados desaparecieron por completo

Los pueblos incomunicados en Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla son los más afectados por las lluvias en Hidalgo, en donde ya suman 21 muertos.

Hay poblados que desaparecieron por completo y otros más donde las condiciones son de emergencia por la falta de luz, agua, telefonía y alimentos, la ayuda llega a a cuenta gotas y se mantiene el plan DNIII en esa zona.

Sube el número de víctimas mortales tras lluvias torrenciales

En conferencia de prensa, autoridades gubernamentales informaron que el número de fallecimientos y desapariciones aumentó tras las fuertes lluvias.

Destrucción se robó la paz en Tenango de Doria, Hidalgo

Así luce Tenango de Doria donde hay derrumbes que bloquean la carretera a Huehuetla. Calles y casas destruidas, comunidades incomunicadas y sin servicios básicos; se reportan 16 muertos, 20 desaparecidos y más de 3 mil damnificados.

Comunidades incomunicadas en la Sierra Norte de Puebla

Deslaves, caminos bloqueados y comunidades incomunicadas en la Sierra Norte de Puebla tras intensas lluvias.

38 municipios afectados, viviendas y carreteras dañadas

29 vías cerradas por deslaves y desbordamientos.

38 municipios de la Sierra Norte han resultado severamente afectados por las precipitaciones de los últimos días en Puebla; de acuerdo al área de Comunicación de Protección Civil Estatal, caminos y viviendas han resultado dañados, además de desbordamientos de ríos.

En lo que respecta a las vías de comunicación, las autoridades han reportado cierres totales o parciales en 13 carreteras debido a los desprendimientos de tierra y rocas que han impedido el paso vehicular entre las carreteras cerradas.

Con el lodo, las piedras, incluso con las ramas, los automovilistas y varias unidades no pudieron pasar y se mantuvieron incomunicados de sus familias.

La situación se mantiene en monitoreo constante y se espera que las lluvias sigan impactando la zona durante las próximas horas.

De la noche a la mañana, lo perdieron todo; la ayuda no llega.

Entre lodo, tristeza y desesperación, así sobreviven las familias de Álamo, Veracruz, tras las inundaciones que dejaron al menos 18 muertos.

Para Miriam fueron 13 años de esfuerzo en poner una taquería y todo se redujo a ruinas, pero duele más, cuando hay niños.

En Veracruz hay 69 municipios afectados, entre ellos Álamo Temapache, el cual reporta 18 personas fallecidas y aunque el municipio es de atención prioritaria, la ayuda no llega y tienen que limpiar hasta con sus pies.

Desastres naturales

