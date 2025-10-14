Cae albañil por presuntamente abusar de la niña Zoé en Chiapas; menor reportada como desaparecida

El pasado 11 de octubre, Zoé, una niña de 7 años, desapareció mientras se encontraba en la casa de su abuela en Tonalá. Aunque la menor fue localizada ese mismo día, al relatar lo que había ocurrido, las autoridades de Chiapas detuvieron al presunto responsable de abusar de ella.

De oficio albañil, Humberto “N” habría aprovechado la confianza que tenía con la abuelita de la menor para irrumpir en la casa y llevarse a Zoé a otra vivienda, donde presuntamente cometió la violación.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Zoé en Tonalá, Chiapas?

De acuerdo con las investigaciones, el hombre frecuentaba la tienda de la abuelita de la pequeña, por lo que sabía en qué días podía ver a Zoe.

Ese sábado, ingresó a la fuerza al domicilio y se llevó a la niña en una bicicleta hacia un cuarto, donde presuntamente cometió actos de pederastia.

Al percatarse de que no había nadie en la casa, la familia activó la Alerta Amber y organizó marchas para exigir la localización de Zoe, quien esa misma tarde-noche apareció muy cerca de su casa, pero con huellas de haber sido abusada.

Humberto “N” podría pasar 60 años en la cárcel por pederastia en Tonalá

Tras iniciar con las indagatorias, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, durante la mañana de este lunes.

Humberto, de oficio albañil, mantenía contacto frecuente con la familia de la víctima, lo que podría haber facilitado su acercamiento y el posterior secuestro.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión, según lo que informó el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.

|Fiscalía de Chiapas

Incremento de violencia sexual contra menores en Chiapas

El caso de Zoé se suma a una preocupante tendencia en Chiapas. La Red de Derechos de la Infancia destacó que, en 2023 se atendieron 189 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, de los cuales 91.5% correspondieron a mujeres.

Mientras que en 2025, datos proporcionados por el gobierno del estado indican que de enero a septiembre se registraron 253 casos de pederastia y 197 casos de violación, lo que confirma un incremento en comparación con el año anterior.

Estos números deberían encender las alertas, ya que no son cifras aisladas, sino parte de un sistema que no ha logrado proteger a los menores ni erradicar la violencia de género a nivel estatal.