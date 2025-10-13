Logo InklusionSitio accesible
Caos y emergencia por bloqueos e incendio de vehículos en carreteras de Jiquipilas, Arriaga y Cintalapa en Chiapas

La Fiscalía de Chiapas informó que fuerzas estatales y federales realizan un operativo tras bloqueos y quemas de vehículos en carreteras de Jiquipilas, Arriaga y Cintalapa.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Alberto Chamé Lira

Chiapas vive una jornada crítica por ola de violencia. Desde la madrugada de este lunes, se desató una emergencia en las carreteras que conectan con las localidades de Jiquipilas, Arriaga y Cintalapa, luego de que grupos armados incendiaron vehículos y realizaran bloqueos a los accesos principales, provocando el cierre total de la circulación y un clima de tensión en toda la región.

Las fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de emergencia, apoyado incluso por un helicóptero de seguridad, para recuperar el control de las vías y proteger a los automovilistas.

¿Dónde se registraron los bloqueos y qué rutas están afectadas?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el primer incidente se registró sobre la carretera de cuota Ocozocoautla–Arriaga, a la altura del kilómetro 40, donde varias unidades fueron atravesadas y luego incendiadas de forma intencional. Entre ellas se reportó una pipa volcada y dos camionetas quemadas, utilizadas como barricadas para impedir el paso.

Minutos después, otro incendio se reportó en el tramo Ocozocoautla–Villaflores, donde un camión de carga con lona azul quedó atravesado e incendiado en la entrada principal del municipio.

Esto obligó a cerrar completamente la circulación, dejando a decenas de conductores varados y generando una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad.

La Fiscalía de Chiapas, junto con la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, mantienen patrullajes en las tres regiones afectadas.

Autoridades refuerzan la vigilancia y prometen resultados

El Gobierno estatal informó que se reforzaron los tramos carreteros para garantizar la seguridad de la población y que las operaciones continuarán durante las próximas horas.

Mientras tanto, en redes sociales circulan imágenes de los vehículos en llamas y largas filas de automovilistas intentando escapar del caos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar la zona y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúa el operativo para restablecer el orden.

