Buscan a Luis David y Ángel Yael, de 13 y 16 años, desaparecidos en Edomex

En el Estado de México (Edomex) se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Ángel Yael de 16 años y Luis David Escobedo de 13 años. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las adolescentes, pues se teme por su integridad.

Buscan a Ángel Yael Marquez Brizuela en Ecatepec

Ángel Yael es un adolescente de 16 años de complexión robusta, 1.72 metros de altura, 56 kilogramos y cara delgada. Además, tiene cabello castaño claro lacio y ojos café claro medianos. Desapareció el pasado 9 de octubre del presente año en el municipio de Ecatepec Tenía un pants color negro, tenis color negro y celular color gris.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el pecho del lado derecho, perforación en las orejas y cicatriz en la mano derecha.

“Se desconoce su ubicación, se teme por su integridad, toda vez que puede que ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en la ficha de búsqueda.

Luis David Escobedo Arreola desapareció en Ecatepec, Edomex

Luis David Escobedo Arreola es un adolescente de 13 años que desapareció en el municipio de Ecatepec desde el pasado 10 de octubre y desde ese momento se desconoce su paradero. Es un adolescente de 1.65 metros de altura, de complexión delgada, pesa 60 kilogramos, tiene cabello negro lacio, ojos café oscuro pequeños.

Vestía una sudadera color rojo, pants color azul marino con vivos blancos, tenis color azul y mochila color rojo con estampado de Naruto.

En caso de tener algún dato que pueda dar con el paradero de los adolescentes, se pide a la población comunicarse al número 800 89 029 40, correspondiente a la Alerta Amber Estado de México, lada sin costo. La Fiscalía pide apoyo a las personas para que puedan localizar a las adolescentes de manera rápida, pues se teme por su integridad y que puedan ser víctimas de algún delito.