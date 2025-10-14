Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Emergencia en Cadereyta! Habitantes piden apoyo antes de quedarse sin comida por lluvias en Querétaro

Las lluvias en Cadereyta, Querétaro dejan 30 comunidades incomunicadas; Protección Civil entrega despensas mientras habitantes claman ayuda urgente.

Habitantes piden apoyo antes de quedarse sin comida por lluvias en Querétaro
Municipios de Querétaro están en riesgo.|Edición.
Notas
Estados
Escrito por: Felipe Vera
Compartir nota

La Sierra Gorda de Querétaro enfrenta una crisis sin precedentes. Tras las intensas lluvias de la semana pasada, al menos 30 comunidades del norte de Cadereyta de Montes permanecen incomunicadas, atrapadas entre deslaves, caminos destrozados y lodo que alcanza hasta un metro de altura.

Los habitantes lanzan un grito desesperado.

“Se nos acaba la comida, necesitamos ayuda ya”. La situación se agrava cada hora que pasa, mientras la vulnerabilidad de estas localidades se hace más evidente.

Deslaves y caminos bloqueados en El Timbre y otras localidades

En la comunidad de El Timbre, los deslaves arrastraron el camino principal, dejando a las familias aisladas. La acumulación de lodo y escombros impide el tránsito de vehículos y retrasa la llegada de alimentos y medicinas.

Para alertar sobre su situación, los pobladores han colocado cárteles solicitando ayuda urgente, mientras la incertidumbre y la escasez crecen entre quienes permanecen atrapados.

Deslaves y aislamiento: 109 comunidades afectadas en Querétaro por intensas lluvias

Las intensas precipitaciones en la Sierra Gorda de Querétaro han provocado graves afectaciones: 109 comunidades permanecen aisladas y 195 localidades carecen de suministro eléctrico.

Lamentablemente, se reportó la muerte de un menor en Pinal de Amoles a causa de un deslave. Además, más de 2,500 agricultores han visto dañados sus cultivos y enfrentan dificultades para acceder a sus parcelas, lo que agrava el impacto económico y social de la contingencia.

Despensas y suministros llegan a La Mora y Vega de Ramírez tras lluvias en Querétaro

Frente a esta emergencia, la Coordinación Estatal de Protección Civil, junto con la Oficialía Mayor del Estado de Querétaro, ha comenzado la entrega de apoyos en comunidades más accesibles.

“En coordinación con personal de Oficialía Mayor del Estado de Querétaro, se realizó la entrega de apoyos en alimentos a familias de la comunidad La Mora y Vega de Ramírez, en Cadereyta de Montes”, escribió en redes sociales Protección Civil.

La Mora y Vega de Ramírez fueron recientemente beneficiadas con despensas y suministros básicos, demostrando la capacidad de coordinación y la fuerza de tarea que implica una labor conjunta del Sistema Estatal de Protección Civil.

Desastres naturales

Notas