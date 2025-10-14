La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) activó una Alerta AMBER para localizar a Damaris Kassandra y Josías Isaac Sepúlveda Guzmán, dos hermanos de 6 y 3 años de edad, presuntamente raptados por un hombre armado en el municipio de Tijuana.

¿Hermanos secuestrados por hombre armado? De acuerdo con las fichas oficiales de la FGE Baja California, los menores fueron vistos por última vez el 10 de octubre de 2025 en el fraccionamiento Real San Francisco, cuando un sujeto los subió por la fuerza a un vehículo con rumbo desconocido. Desde entonces, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades temen por su seguridad.

Alerta AMBER Baja California: ¿quiénes son los niños desaparecidos en Tijuana?

Rapto en Tijuana 2025: Conforme al reporte de la Fiscalía General del Estado, los niños desaparecidos en Tijuana, son: Damaris Kassandra Sepúlveda Guzmán tiene tez morena clara, cabello lacio castaño oscuro, ojos color café oscuro, mide 1.10 metros y pesa 23 kilos. Como seña particular, no cuenta con el diente superior derecho.

Alerta AMBER Tijuana: características físicas de Josías Isaac Sepúlveda Guzmán

Por su parte, Josías Isaac presenta tez morena clara, cabello rizado castaño oscuro, ojos color café oscuro, mide 90 centímetros, pesa 15 kilos, además de que tiene caries en un incisivo superior.

Las autoridades señalaron que ambos son considerados vulnerables debido a su corta edad y las circunstancias del rapto, por lo que su localización es prioritaria.

Buscan a un hombre armado vinculado al presunto rapto de niños desaparecidos en Tijuana

En la alerta se menciona como “acompañante” o sospechoso principal a un hombre identificado como José David Márquez, quien podría estar armado, de acuerdo con la investigación preliminar.

La FGE Baja California exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información acerca del paradero de los menores o del sospechoso a los números 911 (emergencias), al 089 (denuncia anónima), o a los teléfonos (664) 647 0190 y (646) 152 2500 ext. 2560. También puede enviarse información al correo xochitlan.vera@fgebc.gob.mx.

Cabe decir que la difusión de esta Alerta AMBER puede marcar la diferencia. Si reconoces a los menores o tienes datos sobre el responsable, comunícate de inmediato con las autoridades; recuerda que: ¡cada minuto cuenta!