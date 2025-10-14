Jornada violenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Atacan a balazos a mujer y la dejan grave

Una serie de sucesos violentos y aparatosos accidentes viales han marcado la jornada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ataque a balazos deja un muero y dos heridos

Detonaciones de arma de fuego paralizaron la zona comercial del Mercado Bola en la Colonia Constitución, en Zapopan, tras una agresión a balazos contra una persona que se encontraba al interior de una camioneta.

Paramédicos de la Cruz Verde se desplazaron a la confluencia de las avenidas Venustiano Carranza y Manuel M. Diéguez. Los técnicos en urgencias médicas auxiliaron a una mujer herida y a un hombre que había sido alcanzado por los proyectiles, detonados por sujetos a bordo de otro vehículo.

El hombre, de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida tras recibir impactos en el cráneo y el tórax. La mujer que lo acompañaba sufrió varios impactos, principalmente en ambos brazos, y su estado de salud se reporta como regular. Un tercer sujeto, un comensal que estaba en un puesto de comida rápida, resultó lesionado por esquirlas de bala en la cabeza.

En el lugar se localizaron diversos casquillos percutidos de arma corta de grueso calibre. Autoridades de la Fiscalía Estatal y peritos forenses llevaron a cabo el levantamiento de los indicios y el traslado del cadáver al anfiteatro Metropolitano para su posible identificación.

Atacan a balazos a mujer; se encuentra grave por las heridas

En otro evento violento en San Pedro Tlaquepaque, la tranquilidad se rompió por múltiples detonaciones y los gritos de auxilio de una mujer en la carretera Libre a Zapotlanejo y la calle Miguel Hidalgo, en la Colonia Tateposco.

Una mujer de aproximadamente 47 años de edad, que aparentemente recolectaba productos reciclables, fue agredida a balazos por sujetos que viajaban en un vehículo. La víctima quedó tendida sobre el arroyo vehicular, bajo un puente. Paramédicos la valoraron e indicaron que presentaba un impacto a la altura del cuello y dos más en la espalda, por lo que su estado de salud fue catalogado como crítico.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer fue agredida con arma de fuego sobre carretera a Zapotlanejo y Miguel Hidalgo en la Col. Tateposco de Tlaquepaque.

Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez).



— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 14, 2025

Accidentes automovilísticos en distintos puntos de Jalisco

Un fuerte estruendo en la confluencia de Circuito Madrigal y Paseo del Bosque, en Zapopan, generó la movilización de unidades de emergencia. Elementos de la Policía del Estado encontraron una camioneta volcada que se había impactado contra un árbol.

El conductor, de aproximadamente 24 años, fue rescatado y valorado por paramédicos. El joven se encontraba bajo los influjos de bebidas embriagantes y su vehículo sufrió pérdida total. Afortunadamente, solo resultó con lesiones simples.

Finalmente, en la Colonia Rancho Blanco de San Pedro Tlaquepaque, un fuerte estruendo despertó a los vecinos de las calles Cuauhtémoc e Independencia. El conductor de un automóvil, de unos 35 años, chocó de lleno contra la base de un poste telefónico, dañándolo completamente.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un aparatoso choque en calles de la Col. Rancho Blanco en Tlaquepaque.



— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 14, 2025

El hombre, en aparente estado de ebriedad, intentó fugarse, pero el daño en su automotor se lo impidió. Bomberos de San Pedro Tlaquepaque acudieron para valorar los daños y tomar medidas preventivas ante el riesgo de la caída del poste. El conductor no sufrió lesiones, pero su imprudencia le resultó muy cara.