Anciana pierde parte del brazo tras el ataque de un pitbull en Iztapalapa; detienen a la dueña

Un brutal ataque de un perro pitbull dejó a una anciana de 73 años gravemente herida en la colonia San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa, provocando la rápida intervención de las autoridades de la Ciudad de México.

Según los reportes, los hechos ocurrieron cuando la adulta mayor se encontraba en un área común de una unidad habitacional y fue mordida por un perro color café, propiedad de una vecina de 53 años.

Los efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando fueron alertados por familiares de la víctima, sobre la esquina de las avenidas Bilbao y 11.

Adulta mayor resulta gravemente herida tras el ataque de un perro pitbull

La hija de la mujer atacada, de 41 años, explicó a los oficiales que su mamá había sufrido la agresión tras el ingreso del pitbull al área común del condominio.

De inmediato, los policías solicitaron apoyo médico, y paramédicos de Protección Civil (PC) llegaron al lugar para atender a la adulta mayor.

Tras la revisión, se determinó que presentaba amputación parcial del brazo derecho, heridas graves y probable shock hipovolémico, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Detienen a la dueña del perro que atacó a una anciana en Iztapalapa

La dueña del pitbull fue detenida en el lugar, informada de sus derechos y puesta a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal.

Mientras tanto, en cumplimiento con el protocolo de Bienestar Animal, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió para asegurar al perro, que fue trasladado a un centro de atención canina para su observación y valoración médica.

Una vez que se confirme que el animal no presenta síntomas de riesgo, su dueña podrá reclamarlo. El incidente ha generado preocupación entre los vecinos, quienes destacan la importancia de mantener controladas a las mascotas, especialmente en espacios compartidos, para evitar tragedias similares.