Joven asesinado en GAM: detienen a tres personas, uno de ellos tiene 16 años

Asesinado en la GAM: en atención a un reporte de disparos en la colonia Nueva Tenochtitlán, de la alcaldía Gustavo A. Madero, policías de la SSC CDMX acudieron al lugar y localizaron a un joven de 26 años sin vida sobre la calle Norte 90, junto a su motocicleta roja, con una herida de bala en la cabeza.

Paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales, por lo que los oficiales acordonaron la zona, dando aviso a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Encuentran sin vida a un joven en la GAM

Un hombre perdió la vida al recibir varios impactos de arma de fuego en Norte 90 en la Colonia Nueva Tenochtitlán en la alcaldía Gustavo A Madero.

Paramédicos abordo de una ambulancia determinaron que el hombre ya había perdido la vida. Policías capitalinos acordonaron la zona, minutos más tarde, acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para hacer el levantamiento del cadáver y los cartuchos permitidos y trasladarlos a la coordinación territorial correspondiente.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En atención a un reporte de disparos en la colonia Nueva Tenochtitlán, de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM, policías de la #SSC de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres señalados como probables responsables de la agresión en contra de un joven que… pic.twitter.com/ypRrSxmldz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2025

Detienen a tres personas por el homicidio del joven, uno de ellos menor de edad

De acuerdo con las entrevistas de los vecinos y de las primeras investigaciones, los policías conocieron la ruta de escape de los presuntos agresores.

Ante los hechos, los uniformados, implementaron un dispositivo de búsqueda y detuvieron a tres hombres mientras intentaban ingresar a un domicilio cercano.

Durante la revisión hacia los presuntos responsables, se les encontró un arma de fuego corta con cargador, 13 bolsas de marihuana con aproximadamente 35 gramos cada una y una báscula gramera.

Los detenidos tienen 53, 36 y 16 años y fueron informados de sus derechos antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.

Reportan homicidio en Iztapalapa

Por otra parte, la violencia volvió a sacudir Iztapalapa. Un hombre fue asesinado a balazos afuera de un taller mecánico ubicado en la calle Moctezuma, donde dos sujetos disfrazados de repartidores llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego sin mediar palabra.