Manifestaciones hoy viernes 31 de octubre: Trabajadores del Poder Judicial bloquean sedes en CDMX

En conferencia de prensa, trabajadores del Poder Judicial de la Federación señalaron que la protesta de este viernes obedece a que se ha registrado el despido masivo de 5 mil personas, así como falta de insumos, ya que la mayoría de las sedes trabajan con una sola impresora, falta de agua y papel para imprimir documentos y para el baño.

También exigen el pago inmediato de salario retroactivo. Al menos 14 sedes de la justicia federal en diversos estados de la República están en paro, señalan que solo se atendrán casos urgentes. También dijeron que temen más recortes al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, como se anunció en las últimas horas en la Cámara de Diputados.