Manifestaciones hoy viernes 31 de octubre: Trabajadores del Poder Judicial bloquean sedes en CDMX
Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este viernes 31 de octubre.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy viernes 31 de octubre en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX).
¡Atención! Considera afectación vehicular en Auditorio Pepsi Center
Considera afectación vehicular en inmediaciones del Auditorio Pepsi Center, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, por evento a las 21:00 horas
Manifestación en Rectoría de la UNAM
Ahora son los trabajadores de seguridad de la UNAM quienes se manifiestan en la rectoría para exigir la destitución de sus mandos a quienes acusan de abusos e intimidaciones. Esto tras el fallecimiento de un aficionado del Cruz Azul afuera del Estadio Olímpico Universitario.
Bloqueos en sedes del Poder Judicial de la CDMX
En conferencia de prensa, trabajadores del Poder Judicial de la Federación señalaron que la protesta de este viernes obedece a que se ha registrado el despido masivo de 5 mil personas, así como falta de insumos, ya que la mayoría de las sedes trabajan con una sola impresora, falta de agua y papel para imprimir documentos y para el baño.
También exigen el pago inmediato de salario retroactivo. Al menos 14 sedes de la justicia federal en diversos estados de la República están en paro, señalan que solo se atendrán casos urgentes. También dijeron que temen más recortes al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, como se anunció en las últimas horas en la Cámara de Diputados.
Manifestantes en Anillo Periférico
Considera presencia de manifestantes en Anillo Periférico a la altura de Las Flores al Norte, sin afectar vialidad.
¡Tómalo en cuenta! Percance en Viaducto
Considera percance automovilístico en Viaducto con dirección al Oriente, a la altura de calle 5 de Febrero, alcaldía Benito Juárez.
¿Cómo está el avance en Avenida Chapultepec?
Av. Chapultepec registra ligera carga vehicular de Sevilla a Insurgentes.
Trabajador de zoológico de Aragón fue atropellado
Un trabajador del Zoológico de Aragón murió atropellado en la esquina de las calles 508 y Loreto Fabela. La víctima, don Salvador, de 78 años, se desempeñaba como empleado de limpieza. ¡Tómalo en cuenta!
Programa Hoy No Circula 15 de octubre
El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este viernes 31 de octubre establece que los automóviles que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:
- Engomado azul
- Placa con terminación 9 y 0
- Holograma 1 y 2
Manifestaciones programadas para hoy 31 de octubre
10:00 HORAS | San Antonio Abad
Se espera concentración de manifestantes a las 17:00 hrs., en Calz. San Antonio Abad, col. Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.
12:00 HORAS | Avenida Juárez
Se prevé concentración de manifestantes en Av. Juárez no. 14, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas.
12:00 HORAS | Fray Servando Teresa
Se prevé concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
16:00 HORAS | Avenida Álvaro Obregón
A las 16:00 hrs., se espera concentración de manifestantes en Av. Álvaro Obregón No. 269, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
Trabajadores del Poder Judicial bloquean sedes en CDMX
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Sindicato Renovación llevan a cabo una protesta de brazos caídos y cerraron diversas sedes entre ellas San Lázaro, Prisma, Periférico, las Flores y Revolución en la CDMX en donde tiene su sede el Órgano de Administración Judicial, entre otros juzgados y tribunales. Exigen un pago retroactivo y dicen estar en contra del cese masivo de compañeros suyos.
Señalan que mientas tanto en solo se atenderán casos urgentes. Otras instalaciones de más entidades del país podrían sumarse a la movilización, hasta el momento hay reportes de cierre en juzgados y tribunales de Morelos, Veracruz, Hidalgo, Monterrey y Tabasco.