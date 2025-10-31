EN VIVO | Metro CDMX hoy viernes 31 de octubre de 2025: Revisión de vías en Línea 3

Sigue aquí el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México (STC) este viernes 31 de octubre de 2025. Consulta en tiempo real las incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.

En Fuerza Informativa Azteca te recordamos que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el STC Metro CDMX. Recuerda que la Línea 1 (rosa) ya opera con servicio regular en el tramo Pantitlán–Pino Suárez, tras los trabajos de modernización realizados entre Observatorio y Salto del Agua.

