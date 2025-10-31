EN VIVO | Metro CDMX hoy viernes 31 de octubre de 2025: Revisión de vías en Línea 3
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy viernes 31 de octubre de 2025. Últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Sigue aquí el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México (STC) este viernes 31 de octubre de 2025. Consulta en tiempo real las incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.
En Fuerza Informativa Azteca te recordamos que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el STC Metro CDMX. Recuerda que la Línea 1 (rosa) ya opera con servicio regular en el tramo Pantitlán–Pino Suárez, tras los trabajos de modernización realizados entre Observatorio y Salto del Agua.
Avance lento en estaciones de Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: “Puta madre con la red del metro a todas horas, perra LB dirección Buenavista, haciendo base en cada puta estación por varios minutos. ¿Cuál es su pendejo pretexto de hoy?”, reportan mediante publicaciones en X, antes Twitter.
Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX
En Fuerza Informativa Azteca te dejamos estas recomendaciones para que mejores tu experiencia a la hora de viajar en el Metro de la Ciudad de México:
- Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán)
- Prepárate para demoras (hasta +15 min). Los trenes vacíos están disponibles desde las terminales
- Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC
- Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real.
Revisión en zona de vías de la Línea 3
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una revisión en zona de vías en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, pero que en breve se normalizará la circulación.
Avance lento en Línea 3
¡Mantén la calma! Usuarios del Metro CDMX se cuestionan: "Qué es lo que pasa con la línea 3, otra vez lentísima dirección universidad! Ahora cuál es el pretexto! A ninguna hora brindan un buen servicio".
Esperas de hasta diez minutos en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalna que: "Qué onda con tus tiempos, más de 10 min en centro médico y no ha llegado ningún metro dirección universidad".
No sirven los lectores en Metro San Lázaro
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que: "Otra vez lo mismo en San Lázaro, no sirven sus lectores y nos hacen formarse y para colmo la policía que está en los torniquetes en vez de escuchar las quejas se pone a discutir con los usuarios", esto en la estación del metro San Lázaro.
Inicio de operaciones del Metro CDMX
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda: la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.
