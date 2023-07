Una turista mexicana de 42 años fue víctima de un ataque de tiburón mientras realizaba actividades de buceo en aguas de las Islas Galápagos en Ecuador. La víctima es una mexicana de 42 años que fue atacada durante la tarde del martes 4 de julio de 2023, mientras hacía snorkel en la Baltra en las Galápagos.

En un inicio, la turista mexicana fue auxiliada por otros turistas y personal de la Armada de Ecuador, que con ayuda de una lancha la trasladaron hasta el muelle de Santa Cruz, posteriormente la subieron a un taxi para que fuera trasladada hasta un hospital.

A través de las redes sociales se difundió un video con las imágenes del urgente trasladado de la turista mexicana luego de que fuera mordida por un tiburón tigre. En la imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, se puede observar como la mujer de 42 años es cargada por elementos de seguridad y hasta civiles.

Después de atenderla de emergencia, los médicos confirmaron que el tiburón le mordió la pierna derecha, justo a la altura de la rodilla por lo que la mujer de 42 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Intervienen quirúrgicamente a una turista mexicana que fue víctima del ataque de un tiburón en las Islas Galápagos

Por ahora, la turista mexicana permanece estable pero tuvo que ser trasladada a una clínica de la ciudad de Guayaquil a bordo de una aeronave desde la isla San Cristóbal hacia la parte continental de Ecuador.

La Marina de Ecuador señaló que la turista mexicana fue trasladada desde el Puerto Ayora hasta la isla San Cristóbal para salir en un avión militar a la ciudad de Guayaquil para poder seguir con su tratamiento médico.

Renato Pacheco, médico de urgencias del hospital de isla Santa Cruz, le dijo a The Associated Press que la mujer “fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna” y agregó que la turista mexicana nunca perdió el conocimiento ni mucho menos la movilidad de la pierna.

La agencia AP identificó a la mujer víctima del ataque de un tiburón, como Delia Yriarte, quien tiene pasaporte de Estados Unidos, sin embargo en dicho documento se señala que nació en México.