Alerta AMBER: Joselyn Itzamara desaparece con bebé de 4 meses en Guanajuato

La joven Joselyn Itzamara Peralta Castillo desapareció junto a un bebé de apenas 4 meses de edad en Celaya, Guanajuato. Las autoridades piden ayuda para ubicar a ambos y por ello activaron la Alerta AMBER.

Joselyn tiene 16 años de edad, 1.55 metros de estatura, tiene cabello negro y lacio, ojos ovalados y de color café oscuro. Tiene un tatuaje en la muñeca izquierda con la figura de un hongo y un número, así como un lunar en la ceja izquierda.

Mientras que el bebé de 4 meses de edad aún no tiene nombre registrado. Su cabello es lacio, color castaño claro. Su estatura es de 50 centímetros, y peso de 5 kilogramos. Su seña particular es tener un lunar en el bíceps izquierdo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Joselyn Itzamara Peralta Carrillo y del bebé de sexo hombre no registrado de 16 y 4 meses, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlos! pic.twitter.com/zhzlafGMTb — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 2, 2025

Joselyn Izamara Peralta Carrillo y el bebé fueron vistos por última vez el 24 de septiembre de 2025. Las autoridades de Guanajuato temen que sean víctimas de algún delito debido a su edad.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad. Su propósito principal es movilizar a la comunidad y a las autoridades para localizar al niño o niña lo más pronto posible y garantizar su regreso seguro.

Este sistema de búsqueda se difunde a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos móviles y otros dispositivos habilitados para recibir notificaciones, lo que permite una amplia cobertura en corto tiempo.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha sido implementada como una herramienta fundamental en la protección de la infancia.

Así se activa una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente para formalizar la denuncia. Una vez confirmada la desaparición y ante la falta de información sobre el paradero del menor, la activación del protocolo es inmediata.

Te puede interesar: