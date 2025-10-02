Grave accidente en autopista Arco Norte: Choque e incendio de tráileres cierra tramo Sahagún–Calpulalpan

Caos vial por fuerte accidente en Autopista Arco Norte. La mañana de este jueves 2 de octubre, un aparatoso choque e incendio entre dos tráileres activó una alerta de última hora, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y el cierre total del tramo Sahagún–Calpulalpan, en dirección a Puebla.

Caos y cierre total en el Arco Norte por choque e incendio de tráileres

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió durante las primeras horas del amanecer a la altura del kilómetro 178, antes de la caseta de Calpulalpan, en dirección Texmelucan.

Dos tráileres de carga colisionaron de manera violenta, lo que generó destrozos en las cabinas y en los tanques de combustible, desencadenando un incendio que rápidamente envolvió ambas unidades.

Automovilistas que circulaban por la zona captaron en video la magnitud del siniestro, donde se observa cómo el fuego cubrió por completo los tráileres y una densa cortina de humo negro se elevaba a varios metros de altura, visible incluso desde comunidades cercanas.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, bomberos y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para sofocar las llamas y coordinar las labores de rescate. El tránsito quedó totalmente detenido y se reportan largas filas de vehículos varados, mientras las autoridades habilitaban rutas alternas para desviar a los conductores.

Trabajos de emergencia y atención en el tramo Sahagún–Calpulalpan

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la Autopista Arco Norte confirmó el cierre total de la circulación en el tramo Sahagún–Calpulalpan, recomendando como última salida la caseta de Tulancingo para quienes se dirigían hacia Texmelucan y Puebla.

De forma preliminar, testigos señalaron la posibilidad de víctimas fatales; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de personas afectadas ni la condición de los operadores de las unidades siniestradas.

La emergencia se mantiene activa y los trabajos de los cuerpos de seguridad continúan en la zona, mientras la incertidumbre crece entre los viajeros y transportistas que dependen de esta importante vía de comunicación.