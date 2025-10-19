¿Caos en el Metro CDMX hoy 19 de octubre 2025? Retrasos en la Línea 3 tras desalojo de un tren

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 19 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

El retiro de un tren para revisión en la Línea 3 del Metro CDMX ha provocado retrasos en algunas estaciones; ya se agiliza el servicio.

