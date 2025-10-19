Logo InklusionSitio accesible
¿Caos en el Metro CDMX hoy 19 de octubre 2025? Retrasos en la Línea 3 tras desalojo de un tren

El Metro CDMX comienza la jornada de este domingo con retrasos en la Línea 3; usuarios piden agilizar el avance de trenes.

Escrito por: Fernanda Benítez
Metro CDMX hoy 19 de octubre 2025: Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 3|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 19 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

El retiro de un tren para revisión en la Línea 3 del Metro CDMX ha provocado retrasos en algunas estaciones; ya se agiliza el servicio.

Piden agilizar servicio en la Línea 1

Usuarios reportan retrasos en la Línea 1, aseguran que está detenida en ambos lados. Autoridades no han dicho nada al respecto.

Desalojan tren en la Línea 3, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan el desalojo de un tren en la Línea 3, lo que ha provocado retrasos en el avance de trenes.

Autoridades explican que fue para revisión, aseguran que ya se agiliza la circulación.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

