¡Tragedia en la GAM! Atacan a balazos a un hombre dentro de su vehículo | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 20 de octubre 2025, mientras usted dormía, un hombre fue atacado a balazos en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero; el sujeto fue hallado malherido.

Los primeros reportes indican que la víctima conducía su vehículo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta, le cerraron el pasó y abrieron fuego.

ATAQUE DIRECTO EN GAM#MientrasDormía | Un hombre fue baleado esta madrugada en Oriente 83 y Norte 80, colonia La Malinche.

Iba en su auto cuando dos sujetos le cerraron el paso y abrieron fuego.



Fue hallado malherido y llevado grave al hospital.

Tras escuchar, al menos cinco balazos, los vecinos de de la zona alertaron a las autoridades, las cuales llegaron al lugar de los hechos después de unos minutos.

Paramédicos y policías llegaron al lugar en el que encontraron a una hombre malherido al interior de un automóvil. Su estado de salud era crítico, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Autoridades investigan las causas del ataque, por lo que personal de la Fiscalía Capitalina ya indaga el móvil de este ataque directo, además de revisar las cámaras de videovigilancia para identificar a los agresores que huyeron a toda velocidad.

Abandonan vehículo después de choque en la Miguel Hidalgo

En otro punto de la ciudad, un vehículo fue abandonado tras choque contra un poste de concreto en Avenida Marina Nacional, a la altura de la calle Mar Adriático, en la colonia Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El automóvil negro quedó destrozado en la parte frontal y a pesar del fuerte impacto, no había rastro del conductor.

Al interior del vehículo se percibía un intenso olor a bebidas alcohólicas, por lo que se sospecha que el responsable conducía en estado de ebriedad.

Bomberos capitalinos retiraron los restos del auto y limpiaron la vialidad, mientras los policías investigan para dar con el propietario y poder esclarecer las causas del accidente, que pudo haber terminado en tragedia.

¿Cuál es la multa por manejar en estado de ebriedad?

La multa por conducir en estado de ebriedad en la Ciudad de México es de aproximadamente $6 mil 514 pesos, además del arresto administrativo en “El Torito” por un lapso de hasta de 36 horas.