Ejecutan a tiros a mujer a plena luz del día en Tlalpan, CDMX

¡La ejecutan en segundos! Un tiroteo a plena luz del día sacudió la tranquilidad de la alcaldía Tlalpan en la CDMX este lunes 20 de octubre. El violento ataque armado de última hora dejó como saldo a una mujer sin vida, quien fue abatida por criminales en el lugar; la balacera desató el caos y la incertidumbre en la zona, provocando una movilización de emergencia inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con datos preliminares, este asesinato a sangre fría ocurrió durante las primeras horas de la mañana en el cruce de las calles Diligencias y 5 de mayo, en el pueblo de San Pedro Mártir. Tras el ruido de las detonaciones, vecinos y testigos que se encontraban cerca solicitaron de inmediato apoyo al número de emergencias ‘911'; las imágenes compartidas por testigos en redes sociales muestran la magnitud del ataque y la conmoción que causó entre los habitantes de la zona.

Movilización inmediata de autoridades tras el tiroteo en Tlalpan

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar del ataque para acordonar la zona y confirmar el asesinato. Ante esta grave situación, se desplegó un operativo de búsqueda en calles cercanas y avenidas principales, mientras peritos especializados iniciaban la recopilación de evidencias, como casquillos, registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, que serán claves para determinar la mecánica del crimen y dar con los responsables.

Investigación en curso y alerta a la ciudadanía

La Fiscalía capitalina confirmó que el levantamiento del cuerpo fue realizado por personal forense, y se abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento no hay detenidos, pero se analiza el contexto de la víctima y posibles vínculos con delitos previos en la alcaldía.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta y reportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, enfatizando que la coordinación entre vecinos y cuerpos de seguridad es esencial para esclarecer estos hechos y prevenir más ataques en la zona.

La investigación seguirá activa durante las próximas horas, con el objetivo de dar con el paraderos de los agresores y garantizar la seguridad en Tlalpan.