Una familia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fue víctima de un violento intento de despojo, pero un año después fue detenida una mujer llamada Bella Alicia “N”, al ser presunta implicada en este caso.

La mujer, acompañada de otros sujetos, habría amenazado con un arma de fuego a los integrantes de la familia para que abandonaran un inmueble ubicado en colonia Valle Anáhuac.

Detenida sería del grupo delictivo Los Mondragón

Bella Alicia “N” es presunta integrante del grupo delictivo Los Mondragón, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia estatal.

Es investigada por su posible participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y despojo, en agravio de una mujer. No obstante, también es investigada por su probable participación en otros despojos y delitos diversos.

Los Mondragón, banda ligada con sindicato USON

La detenida, presuntamente se encuentra ligada a dihco grupo adherido a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y al Sindicato Nacional 25 de Marzo, organizaciones que son relacionadas con diversos delitos de extorsión, despojo y diversos delitos en la zona Oriente de la entidad.

Guillermo Fargoso Baez, alias “El Memo” o “El Jefe”, es líder de la USON, y del sindicato 25 de marzo, pero es buscado por autoridades mexicanas.

El pasado 28 de marzo, un juzgado de control de Nezahualcóyotl, obsequió la orden de aprehensión en su contra. Es acusado de secuestro exprés agravado, derivado de denuncias interpuestas por comerciantes y prestadores de servicios de los municipios de Ecatepec y Tecámac.

Guillermo Fargoso “El Memo” vinculado con “La Chokiza” presume cercanía con Noroña

Violento despojo en Ecatepec: víctima fue amenazada de muerte

De acuerdo a la indagatoria iniciada por la Fiscalía, el 6 de noviembre de 2024, Bella Alicia “N”, en compañía de otros sujetos, llegó a una casa propiedad de la víctima para quitársela.

Bella Alicia “N” se dirigió a la víctima, la sometió e hincó, y con un arma de fuego apuntó a los miembros de su familia, diciéndoles que la casa era de ella y que “si no se salían los iba a matar”.

La Fiscalía inició la investigación que permitió identificar a esta mujer como posible partícipe de estos hechos, quien tras ser detenida fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Además, el 6 de julio de 2023, trece presuntos integrantes del grupo de Los Mondragón, que opera principalmente en Ecatepec y Nezahualcóyotl, fueron vinculados a proceso al justificarse su probable intervención en los delitos de contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armada, así como portación de arma de fuego.