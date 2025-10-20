Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Cómo va el servicio? Revisa el avance del Metro CDMX EN VIVO para tu viaje este 20 de octubre de 2025

¿Se te hace tarde este inicio de semana? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy y toma previsiones.

Notas
Seguridad
Escrito por: César Contreras
Compartir nota
Policiáien la puerta de un vagón del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 20 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y sólo ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán permanecen cerradas; sin embargo, puedes acceder a ellas mediante el servicio emergente de autobuses RTP que cubre este tramo.

EN VIVO

Así va de llena la Línea 1

Pasajeros de la Línea 1 indican que la estación Balderas está llena de personas.

Retrasos de casi ¡media hora! en Línea 7

Algunas personas aseguran que los trenes tardan al menos 25 minutos en pasar en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario.

Paciencia si vas en la Línea B

Algunas personas reportan que el tren N.1120, que corre en la Línea B se detiene de entre cinco a siete minutos en cada estación en dirección a Buenavista, procedente de Ciudad Azteca.

Problemas en Línea 7

Pasajeros señalan que en al menos 10 minutos no ha pasado un tren en la estación Tacubaya, en dirección a la terminal El Rosario de la Línea 7.

¿Qué pasa en la Línea 3?

Usuarios reportan que los trenes se detienen al menos 5 minutos en cada estación en la Línea 3 en dirección a Indios Verdes.

Una ruta alternativa sería usar las Líneas 1 o 3 del Metrobús, que tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

Metro CDMX

Notas