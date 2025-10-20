¿Cómo va el servicio? Revisa el avance del Metro CDMX EN VIVO para tu viaje este 20 de octubre de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 20 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y sólo ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán permanecen cerradas; sin embargo, puedes acceder a ellas mediante el servicio emergente de autobuses RTP que cubre este tramo.