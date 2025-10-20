¿Cómo va el servicio? Revisa el avance del Metro CDMX EN VIVO para tu viaje este 20 de octubre de 2025
¿Se te hace tarde este inicio de semana? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy y toma previsiones.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 20 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y sólo ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán permanecen cerradas; sin embargo, puedes acceder a ellas mediante el servicio emergente de autobuses RTP que cubre este tramo.
EN VIVO
Así va de llena la Línea 1
Pasajeros de la Línea 1 indican que la estación Balderas está llena de personas.
Linea 1, Estación Balderas— AxL Castañeda (@AxLCastaeda2) October 20, 2025
A Full, hagan su trabajo... pic.twitter.com/msxJMUTZ35
Retrasos de casi ¡media hora! en Línea 7
Algunas personas aseguran que los trenes tardan al menos 25 minutos en pasar en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario.
De la 7 son como 25 minutos, no 6, no se dejen engañar por la publicidad engañosa del peor transporte de CDMX @ClaraBrugadaM @Claudiashein— Ren Otero (@RenOteroCa) October 20, 2025
Paciencia si vas en la Línea B
Algunas personas reportan que el tren N.1120, que corre en la Línea B se detiene de entre cinco a siete minutos en cada estación en dirección a Buenavista, procedente de Ciudad Azteca.
Buenos días podrían acelerar la marcha de la Línea B dirección Buena vista, el Tren N.1120 viene haciendo paradas de alrededor de 5 & 7 minutos por estación!— iTzz Garcia (@iTzz_Garcia13) October 20, 2025
Problemas en Línea 7
Pasajeros señalan que en al menos 10 minutos no ha pasado un tren en la estación Tacubaya, en dirección a la terminal El Rosario de la Línea 7.
@MetroCDMX Si se cuenta con servicio de la linea 7?— Enrique Santa Ana (@enrique_sat) October 20, 2025
10 minutos y no pasa un tren en estacion Tacubaya, direccion El Rosario pic.twitter.com/CRNusuFPKE
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan que los trenes se detienen al menos 5 minutos en cada estación en la Línea 3 en dirección a Indios Verdes.
Una ruta alternativa sería usar las Líneas 1 o 3 del Metrobús, que tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX línea 3, avance lento, con paradas de al menos 5 minutos por estación en dirección a Indios Verdes, tren lento actualmente en Etiopía.— Yoshua Salas (@sleepyhowl) October 20, 2025