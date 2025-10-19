De un caimán a un mono capuchino: Sujetos exhibían animales exóticos en el Zócalo de la CDMX

Dos hombres fueron detenidos en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), luego de ser sorprendidos cuando transportaban en contenedores improvisados a tres animales exóticos.

Al notar que llevaban cajas sospechosas, policías capitalinos descubrieron un caimán de anteojos, una serpiente burmes y un mono capuchino.

Sujetos son detenidos en el Zócalo por transportar animales exóticos

La detención ocurrió luego de que ciudadanos alertaran a través de redes sociales sobre personas que exhibían a estos animalitos por calles del Centro Histórico.

Minutos más tarde, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un recorrido en la zona y ubicaron a los sospechosos cerca de la intersección de Madero y Monte de Piedad.

Al acercarse a los hombres originarios de Tamaulipas, los policías descubrieron tres animales silvestres siendo transportados sin seguridad ni permisos.

En este estado encontraron al caimán de anteojos, la serpiente y el mono capuchino

Al abrir una caja negra con tapa amarilla y pequeños orificios, los brigadistas encontraron a un caimán de anteojos con el hocico amarrado, lo que le impedía moverse.

En otro contenedor había una serpiente burmes, y en una transportadora de plástico con rejillas, un mono capuchino con un collar metálico alrededor del cuello, el cual también le impedía moverse.

Tras confirmar la situación, los elementos de la SSC informaron a los sujetos, de 38 y 41 años, que estaban incurriendo en un delito ambiental, por lo que fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU).

@UCS_GCDMX urge intervención de #BrigadaVigilanciaAnimal en pleno Zócalo exhibición ILEGAL de animales silvestres, violando artículo 25 fracción V de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Los permisos de PROFEPA no autorizan exhibición en vía pública. CCP. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/CqjzGpw8IR — Abogado Animalista (@LicAnimalista) October 18, 2025

¿Qué pasó con los animales exóticos?

Los animales fueron entregados a personal de la Brigada de Vigilancia Animal y trasladados a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco, donde médicos veterinarios los valoraron y pusieron en observación para garantizar su bienestar.

Mediante un comunicado se informó que las tres especies serán canalizados a las autoridades ambientales competentes, para que puedan regresar a su hábitat.

Cabe recordar que, el tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito en México. De acuerdo con el Artículo 417 del Código Penal Federal, introducir, traficar o transportar a los animales sin autorización puede derivar en penas de uno a nueve años de prisión , además de multas económicas elevadas.

A pesar de ello, la venta de especies exóticas sigue ocurriendo en zonas muy concurridas de la ciudad, especialmente en mercados reconocidos por este tipo de comercio, como el Mercado de Sonora