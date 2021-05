¡Por fin! Beatriz Gutiérrez Müller se vacuna contra Covid-19

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde hoy inició la inoculación de adultos de 50 a 59 años de edad.

La escritora y también periodista compartió su experiencia a través de redes sociales, afirmando que la espera para su inyección fue mínima.

"¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada (contra el Covid-19). Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida”, fue el mensaje que compartió la escritora en sus redes sociales.

Beatriz Gutiérrez Müller fue inmunizada con la primera dosis de la vacuna Pfizer, en la alcaldía, donde se espera que en total se apliquen 77 mil 222 vacunas.

Para la vacunación de este sector de la población en Cuauhtémoc se habilitaron la Biblioteca José Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito Juárez como macrosedes de la inmunización.

Te puede interesar: AMLO reconoce a heroínas de la pandemia en Día Mundial de la Enfermería

Beatriz Gutiérrez se une a AMLO

La escritora fue vacunada con la primera dosis de los inmunizadores contra el coronavirus casi un mes después de que López Obrador recibiera la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Cabe mencionar que el mandatario retrasó su inmunización, presuntamente por indicación médica. El presidente tenía menos de los 40 días recomendados por expertos para que pacientes que superaron el Covid-19 sean inmunizados, por lo que fue programada una fechas especial.

En CDMX ya han vacunado a 77 mujeres embarazadas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que 77 mujeres embarazadas ya han sido vacunadas contra Covid-19 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde también comenzó la inoculación de adultos de 50 a 59 años de edad.

De acuerdo con autoridades capitalinas, ninguna de las mujeres embarazadas vacunadas ha reportado algún malestar, tras la aplicación del antígeno.

“Como siempre hay médicos y médicas que están atendiendo por cualquier problema, se quedan media hora para ver cómo responde a la vacunación y también para las mujeres que no puedan acudir a los centros, si es que está contemplado si es que están en cama o no pueden salir de su hogar que pueda haber vacunación a domicilio”, concluyó.

Te puede interesar: Camioneta atropella a anciano mientras esperaba ser vacunado en Puebla