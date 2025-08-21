Sin Internet, con apagones eléctricos y un socavón: Cámara de Diputados enfrenta crisis

La Cámara de Diputados enfrentó este jueves un apagón cibernético que dejó sin servicio de internet a legisladores, trabajadores y personal administrativo durante varias horas.

Nadie sabía con certeza qué ocurría ni cuál era el origen de la falla; la única respuesta disponible era que ya se trabajaba con el proveedor para restablecer el servicio.

Por momentos, la conexión fue intermitente, lo que complicó aún más las labores parlamentarias, sobre todo en un contexto donde gran parte del trabajo legislativo y administrativo depende de la conectividad digital.

Apagones eléctricos recientes en San Lázaro

Este episodio se suma a una serie de incidentes que han afectado al Palacio Legislativo de San Lázaro en los últimos días. Apenas el miércoles, las instalaciones sufrieron tres apagones eléctricos de forma repentina.

Aunque la luz regresó después de unos segundos en cada ocasión, el hecho generó inquietud entre el personal, ya que evidenció la fragilidad de la infraestructura eléctrica en el recinto parlamentario.

Socavón de casi dos metros en la Cámara de Diputados

La crisis no termina ahí. El pasado 13 de agosto, tras intensas lluvias en la Ciudad de México, se formó un socavón de casi dos metros de profundidad en uno de los jardines recientemente remodelados del Palacio Legislativo.

El hundimiento ocurrió a un costado del edificio “H”, una de las estructuras más vulnerables de San Lázaro. Cabe recordar que dicho inmueble ya había sufrido severos daños durante el sismo de 2017, lo que obligó a reforzar su cimentación con pilotes para estabilizarlo.

El nuevo socavón encendió las alarmas, ya que su ubicación podría comprometer la seguridad de la zona. Personal de resguardo y de protección civil colocó cintas de seguridad y restringió el acceso para evitar accidentes, mientras se llevan a cabo las valoraciones correspondientes.

Con apagones eléctricos, fallas cibernéticas y riesgos de hundimientos, San Lázaro atraviesa una crisis en las últimas semanas... ¿reflejo de la realidad política?