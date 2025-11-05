Logo InklusionSitio accesible
Desarticulan red de trata en España: Explotaba sexualmente a mujeres latinoamericanas en Barcelona y Valencia

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Urbana en España desarticuló una red criminal dedicada a la trata, fueron liberadas 7 latinoamericanas.

La operación policial culminó con la detención de 12 personas en Barcelona y Valencia.|Pixabay
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

Una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona, España, en colaboración con EUROPOL.

La intervención culminó con la liberación de siete mujeres de origen latinoamericano y la detención de 12 personas.

Las víctimas eran obligadas a prostituirse en pisos que funcionaban como prostíbulos en las ciudades de Barcelona y Valencia. Tres de los principales responsables de la organización ya han ingresado en prisión provisional.

Las reclutaron con engaños

La organización criminal utilizaba un sofisticado método de captación a través de redes sociales. Engañaban a mujeres vulnerables de Latinoamérica con falsas ofertas de trabajo que prometían empleos bien remunerados como modelos o en centros de masaje y spa en España.

Una vez que las víctimas aceptaban y llegaban a territorio español, la situación cambiaba drásticamente. Los miembros de la red les retiraban inmediatamente el pasaporte y les informaban de una deuda contraída por los gastos del viaje y la documentación, que podía ascender a más de los 3 mil euros.

Control total mediante la intimidación

Las mujeres eran sometidas a un régimen de explotación sexual constante, forzadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda que no paraba de crecer. Permanecían encerradas en pisos y eran obligadas a trabajar bajo un estricto control.

La investigación reveló que, en caso de resistencia o desobediencia, las víctimas eran objeto de amenazas y agresiones físicas, destinadas a doblegar su voluntad y asegurar su sumisión.

Las autoridades han facilitado números de atención a la víctima para la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, en el marco de la lucha continua contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

¿Cuál es el perfil que tienen las víctimas?

De acuerdo a los últimos reportes de los operativos, el perfil mayoritario de las víctimas identificadas en 2024 y que continúa siendo un patrón en las operaciones de 2025 (como la de Barcelona y Valencia) es:

  • Sexo: 98% mujeres (y 79% de origen latinoamericano).
  • Edad: Mayoritariamente entre 23 y 27 años.
  • Principales Países de Origen: Colombia, Venezuela y Paraguay.

