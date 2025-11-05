Desarticulan red de trata en España: Explotaba sexualmente a mujeres latinoamericanas en Barcelona y Valencia

Una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona, España, en colaboración con EUROPOL.

La intervención culminó con la liberación de siete mujeres de origen latinoamericano y la detención de 12 personas.

Las víctimas eran obligadas a prostituirse en pisos que funcionaban como prostíbulos en las ciudades de Barcelona y Valencia. Tres de los principales responsables de la organización ya han ingresado en prisión provisional.

🚨 Operación de @policia, @Europol y la Guardia Urbana de #Barcelona: liberadas 7 mujeres víctimas de trata sexual.



Fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo y obligadas a prostituirse por una “deuda” de 3.000 €.



💙 Con la trata no hay trato.



🌐 https://t.co/JNGMg60oHU pic.twitter.com/PsJksWeE10 — Ministerio del Interior (@interiorgob) November 4, 2025

Las reclutaron con engaños

La organización criminal utilizaba un sofisticado método de captación a través de redes sociales. Engañaban a mujeres vulnerables de Latinoamérica con falsas ofertas de trabajo que prometían empleos bien remunerados como modelos o en centros de masaje y spa en España.

Una vez que las víctimas aceptaban y llegaban a territorio español, la situación cambiaba drásticamente. Los miembros de la red les retiraban inmediatamente el pasaporte y les informaban de una deuda contraída por los gastos del viaje y la documentación, que podía ascender a más de los 3 mil euros.

Liberan a 7 mujeres víctimas de una red criminal que las explotaba sexualmente en Barcelona, Valencia y Madrid. Llegaban a España con la falsa promesa de un trabajo y una vez aquí les decían que tenían una deuda de hasta 3.000€ que debían saldar https://t.co/aLQ876CUnM — Europa Press (@europapress) November 4, 2025

Control total mediante la intimidación

Las mujeres eran sometidas a un régimen de explotación sexual constante, forzadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda que no paraba de crecer. Permanecían encerradas en pisos y eran obligadas a trabajar bajo un estricto control.

La investigación reveló que, en caso de resistencia o desobediencia, las víctimas eran objeto de amenazas y agresiones físicas, destinadas a doblegar su voluntad y asegurar su sumisión.

Las autoridades han facilitado números de atención a la víctima para la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, en el marco de la lucha continua contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

VIDEO: rescataron a siete latinoamericanas que eran obligadas a prostituirse en España https://t.co/ct4G2bFidk — La Patilla (@la_patilla) November 4, 2025

¿Cuál es el perfil que tienen las víctimas?

De acuerdo a los últimos reportes de los operativos, el perfil mayoritario de las víctimas identificadas en 2024 y que continúa siendo un patrón en las operaciones de 2025 (como la de Barcelona y Valencia) es:



Sexo: 98% mujeres (y 79% de origen latinoamericano

mujeres (y de origen Edad: Mayoritariamente entre 23 y 27 años .

Mayoritariamente entre . Principales Países de Origen: Colombia, Venezuela y Paraguay.