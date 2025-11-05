VIDEO capta los momentos previos al asesinato de un joven tras una fiesta de Halloween en Colombia
Jaime Esteban salía de una fiesta de Halloween en Bogotá, Colombia, cuando fue agredido por al menos dos sujetos; el joven era estudiante universitario.
En la madrugada del 1 de noviembre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas, fue asesinado tras una fiesta de Halloween en Chapinero, Bogotá, en Colombia. La cámara de vigilancia de una casa captó en video captó sus últimos minutos, mostrando la sucesión de hechos que terminaron en su tragedia.
El video testigo: La cámara de seguridad que grabó la brutal golpiza y los últimos minutos del joven
Son las 3:00 horas cuando él y un amigo caminan con prisa por la calle tras salir de un centro nocturno. Minutos antes, tuvieron una riña con un grupo de personas. El agresor identificado, Juan Carlos Suárez, lo sigue y se enfrenta a Jaime Esteban, con lo que forcejean mientras el amigo intenta intervenir.
Hoy unos padres lloran la partida de su hijo por unos desadaptados que lo agredieron hasta provocarle la muerte.
Dos agresores: Uno detenido y un prófugo buscado por las autoridades
En cuestión de segundos, aparece un hombre vestido de negro que golpea brutalmente a Jaime, dejándolo inconsciente en el suelo. El agresor huyó y actualmente es buscado por las autoridades, mientras que Juan Carlos Suárez fue detenido y presentado ante un juez.
La agresión empezó minutos antes en la calle 64 con carrera 14, donde Juan Carlos Suárez, con el rostro pintado de rojo y negro, atacó a Jaime por la espalda.
Tras este incidente, el joven intentó pedir ayuda desesperadamente. Un hombre que recogía basura se convirtió en testigo clave al correr al hospital para reportar la emergencia.
El legado de un joven: Familiares recuerdan a Jaime Esteban Moreno, apasionado por el ajedrez y Santa Fe
Cerca de las 3:45 horas, una patrulla policial llegó al lugar y adaptaron el vehículo como ambulancia para trasladar a Jaime al hospital. Su amigo no se separó de él, intentando acompañarlo hasta el centro de salud, donde fue atendido inicialmente antes de ser remitido al Hospital Simón Bolívar.
David Moreno Jaramillo, su hermano, describe a Jaime como una persona tranquila y dedicada, apasionada por el ajedrez, los videojuegos y su equipo de futbol llamado Santa Fe. Su tío, Luis Alfonso Jaramillo, confía en el trabajo de las autoridades y espera que se haga justicia.